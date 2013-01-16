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بسعر افتتاحي 1600 ريال للمتر.. "السعدون" تطرح مزادًا على أرض بطريق الملك عبدالله في الرياض

ستتيح الشركة فرصة ثمينة وفريدة للمستثمرين

تطرح شركة السعدون العقارية بمزادها العلني القادم، عددًا من العقارات المميزة والجذابة للمستثمرين، ومنها قطعة أرض 9000م2 على طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض بسعر مغرٍ للمستثمرين؛ مما سيتيح لهم الفرص الثمينة والفريدة.

وسيقام المزاد في فندق الشيراتون يوم الاثنين الموافق 21/ 6/ 1443هـ- 24/ 1/ 2022م الساعة 4 عصرًا.

يُذكر أن "السعدون" كانت قد أقامت 3 مزادات علنية منها الإلكتروني والحضوري، في شهر يناير الحالي.

وقد خصَّت شركة "السعدون" العقارية، "سبق" بمعلومات السعر الافتتاحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسعر افتتاحي 1600 ريال للمتر.. "السعدون" تطرح مزادًا على أرض بطريق الملك عبدالله في الرياض
سبق

تطرح شركة السعدون العقارية بمزادها العلني القادم، عددًا من العقارات المميزة والجذابة للمستثمرين، ومنها قطعة أرض 9000م2 على طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض بسعر مغرٍ للمستثمرين؛ مما سيتيح لهم الفرص الثمينة والفريدة.

وسيقام المزاد في فندق الشيراتون يوم الاثنين الموافق 21/ 6/ 1443هـ- 24/ 1/ 2022م الساعة 4 عصرًا.

يُذكر أن "السعدون" كانت قد أقامت 3 مزادات علنية منها الإلكتروني والحضوري، في شهر يناير الحالي.

وقد خصَّت شركة "السعدون" العقارية، "سبق" بمعلومات السعر الافتتاحي.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:28 AM

بسعر افتتاحي 1600 ريال للمتر.. "السعدون" تطرح مزادًا على أرض بطريق الملك عبدالله في الرياض

ستتيح الشركة فرصة ثمينة وفريدة للمستثمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
3,970

تطرح شركة السعدون العقارية بمزادها العلني القادم، عددًا من العقارات المميزة والجذابة للمستثمرين، ومنها قطعة أرض 9000م2 على طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض بسعر مغرٍ للمستثمرين؛ مما سيتيح لهم الفرص الثمينة والفريدة.

وسيقام المزاد في فندق الشيراتون يوم الاثنين الموافق 21/ 6/ 1443هـ- 24/ 1/ 2022م الساعة 4 عصرًا.

يُذكر أن "السعدون" كانت قد أقامت 3 مزادات علنية منها الإلكتروني والحضوري، في شهر يناير الحالي.

وقد خصَّت شركة "السعدون" العقارية، "سبق" بمعلومات السعر الافتتاحي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,581
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

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