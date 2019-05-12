النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبوثنين" يبحث مع "بخاري" شؤون العمالة الباكستانية في ظل جائحة كورونا

رحّب بمبادرة وزارة الموارد البشرية التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة

التقى الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل اليوم عبر الاتصال المرئي بالمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية سيد ذو الفقار عباس بخاري، وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في سوق العمل بالمملكة إثر أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على القوى العاملة.

وقام الدكتور أبوثنين باستعراض أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة، والتي شملت مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة إلى أوطانهم.

من جانب آخر أعرب بخاري عن شكره وامتنانه لجهود الوزارة في هذا الصدد، ورحّب بهذه المبادرة مبديًا التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة لتسهيل عودة العاملين الباكستانيين إلى باكستان بشكل عاجل سواءً من انتهت مدة عقودهم ولديهم خروج نهائي أو من يرغبون بالخروج والعودة.

واتفق الجانبان على آلية الاستفادة من هذه المبادرة، وأكد الدكتور أبوثنين ضرورة حصر جميع من يرغب بالاستفادة من المبادرة خلال الفترة الحالية، وتزويد الوزارة ببياناتهم عن طريق منصة "عودة" لتسهيل سفرهم إلى باكستان بيسر وسهولة في القريب العاجل.

*د.أبوثنين يلتقي بالمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية لبحث شؤون العمالة الباكستانية في ظل أزمة جائحة كورونا*

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبوثنين" يبحث مع "بخاري" شؤون العمالة الباكستانية في ظل جائحة كورونا
سبق

التقى الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل اليوم عبر الاتصال المرئي بالمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية سيد ذو الفقار عباس بخاري، وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في سوق العمل بالمملكة إثر أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على القوى العاملة.

وقام الدكتور أبوثنين باستعراض أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة، والتي شملت مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة إلى أوطانهم.

من جانب آخر أعرب بخاري عن شكره وامتنانه لجهود الوزارة في هذا الصدد، ورحّب بهذه المبادرة مبديًا التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة لتسهيل عودة العاملين الباكستانيين إلى باكستان بشكل عاجل سواءً من انتهت مدة عقودهم ولديهم خروج نهائي أو من يرغبون بالخروج والعودة.

واتفق الجانبان على آلية الاستفادة من هذه المبادرة، وأكد الدكتور أبوثنين ضرورة حصر جميع من يرغب بالاستفادة من المبادرة خلال الفترة الحالية، وتزويد الوزارة ببياناتهم عن طريق منصة "عودة" لتسهيل سفرهم إلى باكستان بيسر وسهولة في القريب العاجل.

*د.أبوثنين يلتقي بالمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية لبحث شؤون العمالة الباكستانية في ظل أزمة جائحة كورونا*

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:51 AM

"أبوثنين" يبحث مع "بخاري" شؤون العمالة الباكستانية في ظل جائحة كورونا

رحّب بمبادرة وزارة الموارد البشرية التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,185

التقى الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل اليوم عبر الاتصال المرئي بالمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية سيد ذو الفقار عباس بخاري، وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في سوق العمل بالمملكة إثر أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على القوى العاملة.

وقام الدكتور أبوثنين باستعراض أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة، والتي شملت مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة إلى أوطانهم.

من جانب آخر أعرب بخاري عن شكره وامتنانه لجهود الوزارة في هذا الصدد، ورحّب بهذه المبادرة مبديًا التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة لتسهيل عودة العاملين الباكستانيين إلى باكستان بشكل عاجل سواءً من انتهت مدة عقودهم ولديهم خروج نهائي أو من يرغبون بالخروج والعودة.

واتفق الجانبان على آلية الاستفادة من هذه المبادرة، وأكد الدكتور أبوثنين ضرورة حصر جميع من يرغب بالاستفادة من المبادرة خلال الفترة الحالية، وتزويد الوزارة ببياناتهم عن طريق منصة "عودة" لتسهيل سفرهم إلى باكستان بيسر وسهولة في القريب العاجل.

*د.أبوثنين يلتقي بالمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية لبحث شؤون العمالة الباكستانية في ظل أزمة جائحة كورونا*

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,146
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,083
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,336
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,242

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة