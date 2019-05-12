"أبوثنين" يبحث مع "بخاري" شؤون العمالة الباكستانية في ظل جائحة كورونا

رحّب بمبادرة وزارة الموارد البشرية التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة

التقى الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل اليوم عبر الاتصال المرئي بالمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية سيد ذو الفقار عباس بخاري، وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في سوق العمل بالمملكة إثر أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على القوى العاملة.

وقام الدكتور أبوثنين باستعراض أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة، والتي شملت مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة إلى أوطانهم.

من جانب آخر أعرب بخاري عن شكره وامتنانه لجهود الوزارة في هذا الصدد، ورحّب بهذه المبادرة مبديًا التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة لتسهيل عودة العاملين الباكستانيين إلى باكستان بشكل عاجل سواءً من انتهت مدة عقودهم ولديهم خروج نهائي أو من يرغبون بالخروج والعودة.

واتفق الجانبان على آلية الاستفادة من هذه المبادرة، وأكد الدكتور أبوثنين ضرورة حصر جميع من يرغب بالاستفادة من المبادرة خلال الفترة الحالية، وتزويد الوزارة ببياناتهم عن طريق منصة "عودة" لتسهيل سفرهم إلى باكستان بيسر وسهولة في القريب العاجل.

*د.أبوثنين يلتقي بالمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية لبحث شؤون العمالة الباكستانية في ظل أزمة جائحة كورونا*