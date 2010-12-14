السفارة في إندونيسيا تدعو السعوديين هناك للابتعاد عن مناطق زلزال تينغارا

أكدت ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الإندونيسية المختصة

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في إندونيسيا إلى الابتعاد عن مناطق الزلزال الذي ضرب إقليم تينغارا الشرقية.

وقالت السفارة إنه وفقًا للإنذار المبكر الذي أصدرته هيئة الأرصاد الإندونيسية اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب إقليم تينغارا الشرقية؛ فإنها تهيب بمواطنيها الابتعاد عن مناطق الزلزال.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الإندونيسية المختصة، والاتصال بالسفارة عند الحاجة.

وكانت السلطات الإندونيسية، قد ألغت تحذيرًا من احتمال حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" اليوم، عقب وقوع زلزال بقوة 47.4 درجات على مقياس ريختر شرق إندونيسيا.

وصرّح رئيس المركز الوطني للزلازل في إندونيسيا سيتيو برايتنو، بأن تحذير تسونامي انتهى ويمكن للأشخاص استئناف أنشطتهم.

وكانت السلطات قد أصدرت تحذيرًا من حدوث تسونامي في وقت سابق اليوم بعد وقوع الزلزال.