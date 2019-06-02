فيديو لشاب يطلق النار على منزل وسيارة بهدف الانتقام يثير الاستياء

يواجه عقوبة بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف ريال

أثار مقطع فيديو لشاب يقوم بإطلاق النار من سلاح رشاش على منزل وسيارة، كنوع من الانتقام، كما ظهر في المقطع، استياء المتابعين، الذين طالبوا بسرعة القبض عليه ومعاقبته.

وظهر في المقطع الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، شابان أحدهما يقود مركبة والآخر يقوم بإخراج سلاح رشاش من نافذة المركبة، ويقوم بإطلاق النار على منزل ومركبة كنوع من الانتقام.

وتأتي عقوبة استخدام أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنين، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال ضد كل من يثبت قيامه بذلك.