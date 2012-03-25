النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة

صدر قرار أمين جدة بترقية المهندس عماد بن عيد الصبحي للمرتبة الثانية عشرة بمسمى كبير مهندسين مدنيين.

ويعمل حاليًا المهندس عماد الصبحي بإمارة منطقة مكة المكرمة- محافظة جدة- الإدارة العامة للشؤون التنموية بإدارة متابعة المشاريع.

من جهته ثمّن "الصبحي"، هذه الترقية؛ معتبرًا إياها دافعًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويُديم الأمن والأمان على وطننا الغالي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة
سبق

صدر قرار أمين جدة بترقية المهندس عماد بن عيد الصبحي للمرتبة الثانية عشرة بمسمى كبير مهندسين مدنيين.

ويعمل حاليًا المهندس عماد الصبحي بإمارة منطقة مكة المكرمة- محافظة جدة- الإدارة العامة للشؤون التنموية بإدارة متابعة المشاريع.

من جهته ثمّن "الصبحي"، هذه الترقية؛ معتبرًا إياها دافعًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويُديم الأمن والأمان على وطننا الغالي.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
11:54 AM

"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
458

صدر قرار أمين جدة بترقية المهندس عماد بن عيد الصبحي للمرتبة الثانية عشرة بمسمى كبير مهندسين مدنيين.

ويعمل حاليًا المهندس عماد الصبحي بإمارة منطقة مكة المكرمة- محافظة جدة- الإدارة العامة للشؤون التنموية بإدارة متابعة المشاريع.

من جهته ثمّن "الصبحي"، هذه الترقية؛ معتبرًا إياها دافعًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويُديم الأمن والأمان على وطننا الغالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,470
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,544
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,513
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,772

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة