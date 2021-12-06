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قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة المعتمرين والمصلين بالحرم

"قدير" ثمَّن عطاءاتهم لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع

يواصل القادة الكشفيون بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة تقديم الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، في خدمة المعتمرين والمصلين في أروقة المسجد الحرام.

من جهة أخرى، بيّن رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زيادة قدير أن القادة الكشفيين واصلوا تقديم الأعمال التطوعية اليوم الاثنين حيث تتمثل خدماتهم في تنظيم المصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم حركة الطائفين بصحن المطاف، إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عرباتهم حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وفي نهاية تصريحه، رفع "قدير" الشكر والثناء للقادة الكشفيين الذين نذروا وقتهم وبذلوا جهدهم لخدمة أغلى وفد في أقدس بلد، مثمنًا عطاءاتهم في خدمة الوطن والقيادة لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

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قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة المعتمرين والمصلين بالحرم
سبق

يواصل القادة الكشفيون بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة تقديم الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، في خدمة المعتمرين والمصلين في أروقة المسجد الحرام.

من جهة أخرى، بيّن رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زيادة قدير أن القادة الكشفيين واصلوا تقديم الأعمال التطوعية اليوم الاثنين حيث تتمثل خدماتهم في تنظيم المصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم حركة الطائفين بصحن المطاف، إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عرباتهم حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وفي نهاية تصريحه، رفع "قدير" الشكر والثناء للقادة الكشفيين الذين نذروا وقتهم وبذلوا جهدهم لخدمة أغلى وفد في أقدس بلد، مثمنًا عطاءاتهم في خدمة الوطن والقيادة لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:41 PM

قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يتطوعون لخدمة المعتمرين والمصلين بالحرم

"قدير" ثمَّن عطاءاتهم لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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يواصل القادة الكشفيون بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة تقديم الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، في خدمة المعتمرين والمصلين في أروقة المسجد الحرام.

من جهة أخرى، بيّن رئيس النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زيادة قدير أن القادة الكشفيين واصلوا تقديم الأعمال التطوعية اليوم الاثنين حيث تتمثل خدماتهم في تنظيم المصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم حركة الطائفين بصحن المطاف، إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عرباتهم حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وفي نهاية تصريحه، رفع "قدير" الشكر والثناء للقادة الكشفيين الذين نذروا وقتهم وبذلوا جهدهم لخدمة أغلى وفد في أقدس بلد، مثمنًا عطاءاتهم في خدمة الوطن والقيادة لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,568
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,353

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