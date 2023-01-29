"مليشيا الحوثي" تهاجم فرق الأمم المتحدة و"نزع الألغام" في الحديدة

أمطروهم بوابل النيران رغم التنسيق المسبق

هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة وللجانب الحكومي، والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق بوابل من النيران، ومنعت الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر في الفريق الهندسي إن الضباط التابعين للشرعية تحركوا الساعة الثامنة صباحًا إلى مطاحن البحر الأحمر، ومنها إلى خطوط التماس في منطقة كيلو 13 في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق، مبينًا أنه جرى تصفية شبكات الألغام من قوس النصر إلى قريب خط التماس.

وأضاف المصدر: "فجأة هطلت على الفريق النيران بكثافة من قبل المليشيات الحوثية علمًا بأنه قد تم التنسيق مسبقًا مع مندوب الأمم المتحدة، وأخبر الفريق بأن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام من الطرفين".

وأكد المصدر أن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، لكن المليشيات الحوثية رفضت السماح بفتح الطريق، إلا أن مندوب الأمم المتحدة أبلغ الجانب الحكومي، بعد انتظار طويل، أن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلب منهم العودة حتى إشعار آخر.