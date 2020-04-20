ألمانيا وتداعيات "كورونا".. ركود اقتصادي حاد والفترة المقبلة أسوأ

البنك المركزي استبعد أن يكون هناك تعاف سريع

كشف البنك المركزي الألماني في تقرير شهري، اليوم (الاثنين)، أن اقتصاد ألمانيا يمر بركود حاد، ومن المستبعد أن يكون تعافيه سريعاً؛ نظراً لأن الكثير من القيود المرتبطة بفيروس كورونا قد تظل قائمة لفترة طويلة.

ورجح البنك المركزي أن تستمر قيود كبيرة على مناحي الحياة، لحين العثور على حل طبي من قبيل لقاح، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن أرقام الربع الأول من العام تأثرت تأثراً شديداً بالفعل، لكن الربع الثاني سيكون أسوأ.

وأضاف أن إنتاج السيارات واستهلاك الأُسر أصيبا بانخفاض حاد.

وتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم بشدة في الأشهر المقبلة مع انتقال أثر أسعار النفط المنخفضة سريعاً إلى المستهلكين.

وتوقف أكبر اقتصاد أوروبي توقفاً شبه تام، في ظل إغلاق شامل منذ منتصف مارس (آذار)، بسبب فيروس كورونا، وإن كانت بعض النقاشات بدأت تدور بخصوص تخفيف القيود في الأسابيع المقبلة.