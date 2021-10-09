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بينها السعودية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

القائمة ليست ملزمة وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول

قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد من 16 دولة، بينها 6 دول عربية منها السعودية.

وقال مجلس الاتحاد في بيان: إنه بعد مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قرّر تحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها.

وأوضح البيان الذي نشره موقع "شينغن فيزا نيوز"، أن الدول العربية التي شملها القرار هي: قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت. والدول الأخرى هي: الأوروغواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.

وأكد البيان أن رفع القيود سيسري بدءًا من يوم الجمعة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن مراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها السعودية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة
سبق

قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد من 16 دولة، بينها 6 دول عربية منها السعودية.

وقال مجلس الاتحاد في بيان: إنه بعد مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قرّر تحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها.

وأوضح البيان الذي نشره موقع "شينغن فيزا نيوز"، أن الدول العربية التي شملها القرار هي: قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت. والدول الأخرى هي: الأوروغواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.

وأكد البيان أن رفع القيود سيسري بدءًا من يوم الجمعة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن مراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:14 AM

بينها السعودية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

القائمة ليست ملزمة وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد من 16 دولة، بينها 6 دول عربية منها السعودية.

وقال مجلس الاتحاد في بيان: إنه بعد مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قرّر تحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها.

وأوضح البيان الذي نشره موقع "شينغن فيزا نيوز"، أن الدول العربية التي شملها القرار هي: قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت. والدول الأخرى هي: الأوروغواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.

وأكد البيان أن رفع القيود سيسري بدءًا من يوم الجمعة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن مراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

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