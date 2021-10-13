النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

٣٢ فرصة عمل بالمطاعم والمقاهي ومحال العصائر بنجران وشرورة وحبونا

"الدوسري" دعا أصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين تجنبًا للعقوبات

قامت لجان التوطين الميدانية في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية على أنشطة المطاعم والمقاهي ومحال بيع الايسكريمات والعصائر، وذلك لمتابعة قرارات التوطين بمتابعة وتوجيه من أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إنه للأسبوع الثاني على التوالي قامت لجان المتابعة الميدانية لأعمال التوطين في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في أربعة أنشطة على مستوى المنطقة.

وأكد أنه تم حصر ١٢٩ منشأة ووجد أن أعداد العاملين السعوديين في تلك الأنشطة بلغ ٩٥ موظفًا منهم ١٧ موظفة سعودية كما بلغ أعداد الوافدين في مجمل الأنشطة ٨٠٢ وافد.

وأوضح أنه قد تم حصر ٢٧ فرصة عمل على مختلف الأنشطة جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين . كما تم ضبط عدد ٥ مخالفات بحق وافدين كانوا يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين.

ودعا "الدوسري" أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

يُشار إلى أن أنشطة المطاعم ومحال الايسكريم ومحال بيع العصائر والمقاهي صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطينها بنسب متفاوتة رغبة في فتح المجال لأبنائنا وبناتنا للانخراط بسوق العمل وتهيئة البيئة العملية المناسبة لعملهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
٣٢ فرصة عمل بالمطاعم والمقاهي ومحال العصائر بنجران وشرورة وحبونا
سبق

قامت لجان التوطين الميدانية في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية على أنشطة المطاعم والمقاهي ومحال بيع الايسكريمات والعصائر، وذلك لمتابعة قرارات التوطين بمتابعة وتوجيه من أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إنه للأسبوع الثاني على التوالي قامت لجان المتابعة الميدانية لأعمال التوطين في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في أربعة أنشطة على مستوى المنطقة.

وأكد أنه تم حصر ١٢٩ منشأة ووجد أن أعداد العاملين السعوديين في تلك الأنشطة بلغ ٩٥ موظفًا منهم ١٧ موظفة سعودية كما بلغ أعداد الوافدين في مجمل الأنشطة ٨٠٢ وافد.

وأوضح أنه قد تم حصر ٢٧ فرصة عمل على مختلف الأنشطة جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين . كما تم ضبط عدد ٥ مخالفات بحق وافدين كانوا يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين.

ودعا "الدوسري" أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

يُشار إلى أن أنشطة المطاعم ومحال الايسكريم ومحال بيع العصائر والمقاهي صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطينها بنسب متفاوتة رغبة في فتح المجال لأبنائنا وبناتنا للانخراط بسوق العمل وتهيئة البيئة العملية المناسبة لعملهم.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
09:50 PM

٣٢ فرصة عمل بالمطاعم والمقاهي ومحال العصائر بنجران وشرورة وحبونا

"الدوسري" دعا أصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين تجنبًا للعقوبات

A A A
علي حفول - نجران
0
1,816

قامت لجان التوطين الميدانية في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية على أنشطة المطاعم والمقاهي ومحال بيع الايسكريمات والعصائر، وذلك لمتابعة قرارات التوطين بمتابعة وتوجيه من أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إنه للأسبوع الثاني على التوالي قامت لجان المتابعة الميدانية لأعمال التوطين في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في أربعة أنشطة على مستوى المنطقة.

وأكد أنه تم حصر ١٢٩ منشأة ووجد أن أعداد العاملين السعوديين في تلك الأنشطة بلغ ٩٥ موظفًا منهم ١٧ موظفة سعودية كما بلغ أعداد الوافدين في مجمل الأنشطة ٨٠٢ وافد.

وأوضح أنه قد تم حصر ٢٧ فرصة عمل على مختلف الأنشطة جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين . كما تم ضبط عدد ٥ مخالفات بحق وافدين كانوا يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين.

ودعا "الدوسري" أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

يُشار إلى أن أنشطة المطاعم ومحال الايسكريم ومحال بيع العصائر والمقاهي صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطينها بنسب متفاوتة رغبة في فتح المجال لأبنائنا وبناتنا للانخراط بسوق العمل وتهيئة البيئة العملية المناسبة لعملهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة