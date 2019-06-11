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موسكو: تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الضحايا 3138 حالة

493 ألف مصاب في عموم روسيا.. 199 ألفًا منهم بالعاصمة

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 53 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3138 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وتستمر المعدلات اليومية للوفيات بفيروس كورونا في موسكو بالانخفاض؛ حيث تم تسجيل 56 وفاة يوم الثلاثاء و59 وفاة الاثنين الماضي.

وكانت سلطات موسكو قد بدأت في 9 من يونيو الجاري برفع القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا 493 ألف شخص، 199 ألفًا منهم في موسكو.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا 6358 حالة حتى ظهر الأربعاء 10 يونيو؛ بينما تعافى نحو 253 ألف شخص.

فيروس كورونا الجديد

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موسكو: تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الضحايا 3138 حالة
سبق

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 53 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3138 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وتستمر المعدلات اليومية للوفيات بفيروس كورونا في موسكو بالانخفاض؛ حيث تم تسجيل 56 وفاة يوم الثلاثاء و59 وفاة الاثنين الماضي.

وكانت سلطات موسكو قد بدأت في 9 من يونيو الجاري برفع القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا 493 ألف شخص، 199 ألفًا منهم في موسكو.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا 6358 حالة حتى ظهر الأربعاء 10 يونيو؛ بينما تعافى نحو 253 ألف شخص.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:05 AM

موسكو: تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الضحايا 3138 حالة

493 ألف مصاب في عموم روسيا.. 199 ألفًا منهم بالعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 53 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3138 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وتستمر المعدلات اليومية للوفيات بفيروس كورونا في موسكو بالانخفاض؛ حيث تم تسجيل 56 وفاة يوم الثلاثاء و59 وفاة الاثنين الماضي.

وكانت سلطات موسكو قد بدأت في 9 من يونيو الجاري برفع القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا 493 ألف شخص، 199 ألفًا منهم في موسكو.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا 6358 حالة حتى ظهر الأربعاء 10 يونيو؛ بينما تعافى نحو 253 ألف شخص.

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