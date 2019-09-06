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اتحاد القدم يعتمد تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية فيما تأجيل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق.

وجاءت اللجان على الشكل التالي:

اللجنة التجارية:

صالح الطويان رئيساً، إبراهيم الحميضي نائباً، إسماعيل آل عباش مستشاراً وعضوية كل من فارس المفلح، عبدالله الزبيد، مشعل الحكير.

اللجنة المالية: برئاسة عبدالله كبوها، محمد العميري نائباً، وعضوية متعب الشمري، عامر الحراشي، حسن الناصر.

اللجنة الطبية:

د. صالح الحارثي رئيساً د. عبدالعزيز آل الشيخ نائباً، وعضوية كل من د. ياسر الفريهيدي، د. عبدالعزيز النفيسة د. منصور الصويان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يعتمد تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية
سبق

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية فيما تأجيل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق.

وجاءت اللجان على الشكل التالي:

اللجنة التجارية:

صالح الطويان رئيساً، إبراهيم الحميضي نائباً، إسماعيل آل عباش مستشاراً وعضوية كل من فارس المفلح، عبدالله الزبيد، مشعل الحكير.

اللجنة المالية: برئاسة عبدالله كبوها، محمد العميري نائباً، وعضوية متعب الشمري، عامر الحراشي، حسن الناصر.

اللجنة الطبية:

د. صالح الحارثي رئيساً د. عبدالعزيز آل الشيخ نائباً، وعضوية كل من د. ياسر الفريهيدي، د. عبدالعزيز النفيسة د. منصور الصويان.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
07:51 PM

اتحاد القدم يعتمد تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل تشكيل اللجان التجارية والمالية والطبية فيما تأجيل تشكيل اللجنة الفنية إلى وقت لاحق.

وجاءت اللجان على الشكل التالي:

اللجنة التجارية:

صالح الطويان رئيساً، إبراهيم الحميضي نائباً، إسماعيل آل عباش مستشاراً وعضوية كل من فارس المفلح، عبدالله الزبيد، مشعل الحكير.

اللجنة المالية: برئاسة عبدالله كبوها، محمد العميري نائباً، وعضوية متعب الشمري، عامر الحراشي، حسن الناصر.

اللجنة الطبية:

د. صالح الحارثي رئيساً د. عبدالعزيز آل الشيخ نائباً، وعضوية كل من د. ياسر الفريهيدي، د. عبدالعزيز النفيسة د. منصور الصويان.

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