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شاهد "مشي السعادة" بجدة.. رسم وألوان والعنوان تفعيل للمبادرات التطوعية

تنفيذ لـ"الأمانة" بمشاركة مع برامج أحد البنوك السعودية للمسؤولية المجتمعية

نفذت أمانة محافظة جدة، بالشراكة مع برامج أحد البنوك السعودية للمسؤولية المجتمعية، مبادرة "سعادة أهالينا" في حديقة الروضة، والتي جرى من خلالها رسم وتخطيط أرضيات الممشى من قبل منسوبي البنك بمشاركة أسرهم وتحويله إلى "ممشى السعادة" ليكون جاذباً لرواد الحديقة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة مبادرات نفذتها "الأمانة" عبر رسم الجداريات الجمالية لمعالم جدة بمشاركة فريق أصدقاء أمانة جدة التطوعي.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن أمانة جدة فعلت الشراكة المجتمعية والتطوعية مع كثير من القطاعات الأهلية بهدف تعزيز الشراكة والاستفادة منها في تحويل الساحات والمماشي بجدة إلى أرضيات برسومات وألوان جاذبة لتحفيز المجتمع لممارسة رياضة المشي.

وتدعو "الأمانة" الجهات والفرق التطوعية للانضمام للمنصة التفاعلية "أصدقاء أمانة جدة" لوضع مبادراتهم وأفكارهم الإبداعية في الفن والرسم وغيرها من خلال الرابط:https://jedvolunteer.sa/register-organization/index.php ؛ وذلك للعمل على تفعيلها كمبادرات مشتركة.

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شاهد "مشي السعادة" بجدة.. رسم وألوان والعنوان تفعيل للمبادرات التطوعية
سبق

نفذت أمانة محافظة جدة، بالشراكة مع برامج أحد البنوك السعودية للمسؤولية المجتمعية، مبادرة "سعادة أهالينا" في حديقة الروضة، والتي جرى من خلالها رسم وتخطيط أرضيات الممشى من قبل منسوبي البنك بمشاركة أسرهم وتحويله إلى "ممشى السعادة" ليكون جاذباً لرواد الحديقة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة مبادرات نفذتها "الأمانة" عبر رسم الجداريات الجمالية لمعالم جدة بمشاركة فريق أصدقاء أمانة جدة التطوعي.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن أمانة جدة فعلت الشراكة المجتمعية والتطوعية مع كثير من القطاعات الأهلية بهدف تعزيز الشراكة والاستفادة منها في تحويل الساحات والمماشي بجدة إلى أرضيات برسومات وألوان جاذبة لتحفيز المجتمع لممارسة رياضة المشي.

وتدعو "الأمانة" الجهات والفرق التطوعية للانضمام للمنصة التفاعلية "أصدقاء أمانة جدة" لوضع مبادراتهم وأفكارهم الإبداعية في الفن والرسم وغيرها من خلال الرابط:https://jedvolunteer.sa/register-organization/index.php ؛ وذلك للعمل على تفعيلها كمبادرات مشتركة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:28 PM

شاهد "مشي السعادة" بجدة.. رسم وألوان والعنوان تفعيل للمبادرات التطوعية

تنفيذ لـ"الأمانة" بمشاركة مع برامج أحد البنوك السعودية للمسؤولية المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نفذت أمانة محافظة جدة، بالشراكة مع برامج أحد البنوك السعودية للمسؤولية المجتمعية، مبادرة "سعادة أهالينا" في حديقة الروضة، والتي جرى من خلالها رسم وتخطيط أرضيات الممشى من قبل منسوبي البنك بمشاركة أسرهم وتحويله إلى "ممشى السعادة" ليكون جاذباً لرواد الحديقة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة مبادرات نفذتها "الأمانة" عبر رسم الجداريات الجمالية لمعالم جدة بمشاركة فريق أصدقاء أمانة جدة التطوعي.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن أمانة جدة فعلت الشراكة المجتمعية والتطوعية مع كثير من القطاعات الأهلية بهدف تعزيز الشراكة والاستفادة منها في تحويل الساحات والمماشي بجدة إلى أرضيات برسومات وألوان جاذبة لتحفيز المجتمع لممارسة رياضة المشي.

وتدعو "الأمانة" الجهات والفرق التطوعية للانضمام للمنصة التفاعلية "أصدقاء أمانة جدة" لوضع مبادراتهم وأفكارهم الإبداعية في الفن والرسم وغيرها من خلال الرابط:https://jedvolunteer.sa/register-organization/index.php ؛ وذلك للعمل على تفعيلها كمبادرات مشتركة.

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