بالفيديو.. الأمير محمد بن سلمان يصل إلى أبوظبي و"محمد بن زايد" في مقدمة مستقبِليه

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مطار أبوظبي، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في مقدمة مستقبِليه.

وكان سمو ولي العهد غادر الرياض اليوم، وقال بيان للديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 30/ 3/ 1441هـ الموافق 27/ 11/ 2019م، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها بإخوانه أصحاب السمو وعدد من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.