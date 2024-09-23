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"آل الشيخ" عن مشاعر أبناء الوطن المحتفين بالذكرى الـ89: أروع وأقوى صور التلاحم

قال عن المملكة: قيادة حكيمة وشعب طموح قوي في وأرض مباركة عصيّة على المعتدين والخونة

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مشاعر أبناء الوطن وهم يحتفون بالذكرى الـ89 لتوحيد السعودية بأنها "أروع وأقوى صور التلاحم بين القيادة والوطن والمواطن".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "صورة من أروع وأقوى صور التلاحم بين القيادة والوطن والمواطن، نراها ماثلة للجميع في يوم الوطن والعز والبناء والتأسيس".

وأضاف: "قيادة حكيمة أمينة صادقة، وشعب طموح قوي، وفي أرض مباركة طاهرة عصية على المعتدين والخونة والبغاة والطامعين.. إنها المملكة العربية السعودية، أرض الإسلام والسلام والعدل".

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"آل الشيخ" عن مشاعر أبناء الوطن المحتفين بالذكرى الـ89: أروع وأقوى صور التلاحم
سبق

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مشاعر أبناء الوطن وهم يحتفون بالذكرى الـ89 لتوحيد السعودية بأنها "أروع وأقوى صور التلاحم بين القيادة والوطن والمواطن".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "صورة من أروع وأقوى صور التلاحم بين القيادة والوطن والمواطن، نراها ماثلة للجميع في يوم الوطن والعز والبناء والتأسيس".

وأضاف: "قيادة حكيمة أمينة صادقة، وشعب طموح قوي، وفي أرض مباركة طاهرة عصية على المعتدين والخونة والبغاة والطامعين.. إنها المملكة العربية السعودية، أرض الإسلام والسلام والعدل".

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
12:18 AM

"آل الشيخ" عن مشاعر أبناء الوطن المحتفين بالذكرى الـ89: أروع وأقوى صور التلاحم

قال عن المملكة: قيادة حكيمة وشعب طموح قوي في وأرض مباركة عصيّة على المعتدين والخونة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
334

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مشاعر أبناء الوطن وهم يحتفون بالذكرى الـ89 لتوحيد السعودية بأنها "أروع وأقوى صور التلاحم بين القيادة والوطن والمواطن".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "صورة من أروع وأقوى صور التلاحم بين القيادة والوطن والمواطن، نراها ماثلة للجميع في يوم الوطن والعز والبناء والتأسيس".

وأضاف: "قيادة حكيمة أمينة صادقة، وشعب طموح قوي، وفي أرض مباركة طاهرة عصية على المعتدين والخونة والبغاة والطامعين.. إنها المملكة العربية السعودية، أرض الإسلام والسلام والعدل".

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