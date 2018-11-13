"جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز" تعزز روح التنافسية للارتقاء بمستوى الأداء

للسنة السابعة وتُقام تحت شعار "كُلنا نُقدّرك":

تُقام بمحافظة جدة أعمال السنة السابعة لجائزة جدة للمعلم المتميز للعام الحالي، تحت شعار "كُلنا نُقدّرك"، إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة، بصياغة وتعاون الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة بهدف إيجاد وبث روح التنافسية بين معلمي ومعلمات جدة، والتقدير لهم من الأهالي والطلبة والطالبات والمجتمع بوجه عام، والتي تحظى برعاية ودعم مستمر من الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وتهدف الجائزة التي دشّنها في وقتٍ سابق المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، إلى تشجيع التميز في التعليم العام، وتقدير الإدارة والمدرسة والمعلم، ونشر ثقافة التميز والإبداع، والجودة، والالتزام، والإتقان، وإبراز دور المعلم والمعلمة ومكانتهم في المجتمع، وتطوير الممارسات التربوية والإدارية والارتقاء بمستوى الأداء.

وكانت جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها السادسة للعام 1439هـ، والتي تُوج فيها 15 فائزًا وفائزة بالجائزة من أصل أكثر من تسعة آلاف متقدم ومتقدمة، قد حظيت بتنافس أكثر من تسعة آلاف معلم ومعلمة، حيث خضعت مشروعاتهم المُقدّمة لمعايير الجائزة بإشراف عددٍ من اللجان.



