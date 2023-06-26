الأولمبية الدولية تدشن مقرها الجديد.. بحضور عبدالعزيز الفيصل

بلغت تكلفة المبنى 130 مليون يورو.. بتواجد 500 موظف

دشّنت اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان بسويسرا المقر الجديد لها، بحضور الرئيس د.توماس باخ، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وعدد من مسؤولي اللجان الأولمبية الدولية.



وتأتي هذه الخطوة ضمن احتفالية أقيمت بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس اللجنة؛ حيث بلغت قيمة المبنى 130 مليون يورو، بالإضافة إلى تواجد أكثر من 500 موظف.



وقد ألقى من خلالها د.توماس باخ، كلمة أكد فيها أن الأولمبية الدولية وجدت لنشر السلام بين الدول والشعوب، وأن افتتاح المقر الجديد هو رمز للقيم الذي استلهم من خلاله تصميم المبنى على هيئة "حمامة السلام"، ويضم داخله سلالم دائرية مستوحاة من الحلقات الأولمبية.



كما شهد المقرّ الجديد للأولمبية الدولية إعلان فوز مدينة ميلانو – كورتينا الإيطالية، بتنظيم دورة الألعاب الشتوية 2026م بنيلها لـ47 صوتًا، مقابل 34 صوتًا لمدينة ستوكهولم السويدية.



من جهته أكد الأمير عبدالعزيز الفيصل أن تواجد المملكة في هذا المحفل يأتي ضمن دعم الجهود الدولية في دعم الشباب وتحفيزهم نحو المزيد من السلام وتطوير المواهب والتنافس الشريف في المشاركات الرياضية.