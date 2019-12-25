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شاهد.. وزير الطاقة يكشف دور ولي العهد في اتفاقية المنطقة المقسومة

قال: عمل كثيرًا على الموضوع وكان طرفًا أساسيًّا

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، الدور الذي لعبه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في إتمام الاتفاق حول المنطقة النفطية المقسومة.

وقال وزير الطاقة على هامش توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية مبينًا دور الأمير محمد بن سلمان: "أريد أن أقول في حق ولي العهد كلمة حق، إنه هو مَن أسس لهذا الاتفاق وهذه المذكرة، وهذا من باب نسب الفضل لأهله".

مضيفًا: "لقد عمل كثيرًا في هذا الموضوع، وكان طرفًا أساسيًّا في التوصل إلى أسس تم التوافق عليها مع الإخوان في الجانب الكويتي".

وكان البَلَدان قد أوقفا الإنتاج من حقلَي الخفجي والوفرة المشتركَين في تلك المنطقة قبل نحو 5 سنوات لأسباب بيئية، ومشكلات تشغيلية؛ وهو ما أدى لوقف نحو 500 ألف برميل يوميًّا، بما يعادل 0.5 % من المعروض النفطي العالمي.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا على الحدود بين عضوَي أوبك (السعودية والكويت)؛ إذ لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922م.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الكويت المنطقة النفطية المقسومة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير الطاقة يكشف دور ولي العهد في اتفاقية المنطقة المقسومة
سبق

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، الدور الذي لعبه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في إتمام الاتفاق حول المنطقة النفطية المقسومة.

وقال وزير الطاقة على هامش توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية مبينًا دور الأمير محمد بن سلمان: "أريد أن أقول في حق ولي العهد كلمة حق، إنه هو مَن أسس لهذا الاتفاق وهذه المذكرة، وهذا من باب نسب الفضل لأهله".

مضيفًا: "لقد عمل كثيرًا في هذا الموضوع، وكان طرفًا أساسيًّا في التوصل إلى أسس تم التوافق عليها مع الإخوان في الجانب الكويتي".

وكان البَلَدان قد أوقفا الإنتاج من حقلَي الخفجي والوفرة المشتركَين في تلك المنطقة قبل نحو 5 سنوات لأسباب بيئية، ومشكلات تشغيلية؛ وهو ما أدى لوقف نحو 500 ألف برميل يوميًّا، بما يعادل 0.5 % من المعروض النفطي العالمي.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا على الحدود بين عضوَي أوبك (السعودية والكويت)؛ إذ لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922م.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:38 AM

شاهد.. وزير الطاقة يكشف دور ولي العهد في اتفاقية المنطقة المقسومة

قال: عمل كثيرًا على الموضوع وكان طرفًا أساسيًّا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
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كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، الدور الذي لعبه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في إتمام الاتفاق حول المنطقة النفطية المقسومة.

وقال وزير الطاقة على هامش توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية مبينًا دور الأمير محمد بن سلمان: "أريد أن أقول في حق ولي العهد كلمة حق، إنه هو مَن أسس لهذا الاتفاق وهذه المذكرة، وهذا من باب نسب الفضل لأهله".

مضيفًا: "لقد عمل كثيرًا في هذا الموضوع، وكان طرفًا أساسيًّا في التوصل إلى أسس تم التوافق عليها مع الإخوان في الجانب الكويتي".

وكان البَلَدان قد أوقفا الإنتاج من حقلَي الخفجي والوفرة المشتركَين في تلك المنطقة قبل نحو 5 سنوات لأسباب بيئية، ومشكلات تشغيلية؛ وهو ما أدى لوقف نحو 500 ألف برميل يوميًّا، بما يعادل 0.5 % من المعروض النفطي العالمي.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا على الحدود بين عضوَي أوبك (السعودية والكويت)؛ إذ لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922م.

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