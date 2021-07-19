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بالفيديو.. ضيوف الرحمن يتجهون إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر

وثّقته "سبق".. مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية

بدأ حجاج بيت الله الحرام في هذه الأثناء، التوجه إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا.

ورصدت عدسة "سبق" الحجاج وهم يسيرون نحو المسجد مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية؛ ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

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بالفيديو.. ضيوف الرحمن يتجهون إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر
سبق

بدأ حجاج بيت الله الحرام في هذه الأثناء، التوجه إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا.

ورصدت عدسة "سبق" الحجاج وهم يسيرون نحو المسجد مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية؛ ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
10:45 AM

بالفيديو.. ضيوف الرحمن يتجهون إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر

وثّقته "سبق".. مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,404

بدأ حجاج بيت الله الحرام في هذه الأثناء، التوجه إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا.

ورصدت عدسة "سبق" الحجاج وهم يسيرون نحو المسجد مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية؛ ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

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