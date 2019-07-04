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فريق "إنجاد" يتأهب للبحث عن شاب مفقود في الأفلاج

كان يستقل مركبة من نوع "هايلوكلس" موديل 2013

يستعد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ للبحث عن شاب تغيب عن ذويه منذ الأربعاء قبل الماضي، وكانت آخر اتصالاته من شمال الأفلاج.

وتلقت الجهات الأمنية صباح اليوم الخميس بلاغًا عن فقدان شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يستقل مركبة من نوع هايلوكلس موديل 2013 منذ الأربعاء قبل الماضي بعد خروجه من وادي الدواسر باتجاه الخرج.

وتبين أن آخر اتصال للمفقود كان مساء الخميس الماضي بالقرب من محطة وقود تقع على بعد 30 كم شمال الأفلاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق "إنجاد" يتأهب للبحث عن شاب مفقود في الأفلاج
سبق

يستعد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ للبحث عن شاب تغيب عن ذويه منذ الأربعاء قبل الماضي، وكانت آخر اتصالاته من شمال الأفلاج.

وتلقت الجهات الأمنية صباح اليوم الخميس بلاغًا عن فقدان شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يستقل مركبة من نوع هايلوكلس موديل 2013 منذ الأربعاء قبل الماضي بعد خروجه من وادي الدواسر باتجاه الخرج.

وتبين أن آخر اتصال للمفقود كان مساء الخميس الماضي بالقرب من محطة وقود تقع على بعد 30 كم شمال الأفلاج.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:53 PM

فريق "إنجاد" يتأهب للبحث عن شاب مفقود في الأفلاج

كان يستقل مركبة من نوع "هايلوكلس" موديل 2013

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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1,501

يستعد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ للبحث عن شاب تغيب عن ذويه منذ الأربعاء قبل الماضي، وكانت آخر اتصالاته من شمال الأفلاج.

وتلقت الجهات الأمنية صباح اليوم الخميس بلاغًا عن فقدان شاب يبلغ من العمر 25 عامًا يستقل مركبة من نوع هايلوكلس موديل 2013 منذ الأربعاء قبل الماضي بعد خروجه من وادي الدواسر باتجاه الخرج.

وتبين أن آخر اتصال للمفقود كان مساء الخميس الماضي بالقرب من محطة وقود تقع على بعد 30 كم شمال الأفلاج.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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