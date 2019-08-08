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من موقع وزارة الدفاع.. المطيري لـ"سبق": خدماتنا للحجيج متنوعة

قال: "وفرنا كل احتياجاتهم المعيشية اليومية في مقارّ سكنهم"

أكد مدير موقع وزارة الدفاع في منى العقيد فيصل المطيري لـ"سبق"؛ أن الحجاج الذين تقوم بخدمتهم وزارة الدفاع هم من ضيوف الوزارة وحجاجها، ويتمتعون بخدمات على مواصفات عالية، مشيرًا إلى أن الخدمة التي تقدّمها الوزارة لضيوفها والجنود الحجاج على نفقتها.

وقال المطيري: لدينا في موقع وزارة الدفاع طاقم عمل احترافي لخدمة ضيوفنا من الحجاج العسكريين ومختلف ضيوف الوزارة، وقد وفّرنا لهم كل احتياجاتهم المعيشية اليومية في مقرّ السكن في مشعر منى.

وبيّن المطيري، أن الموقع يتوفّر فيه وحدة صحية لخدمة الحجيج والاطمئنان على صحتهم، وكذلك توفر لهم الإعاشة والخدمات الأخرى من إرشاد وتوضيح لبقية الخدمات التي يتمتع بها الحجاج.

وأشار إلى أن حجاج وزارة الدفاع يكونون ضمن إدارتهم في التنقُّل بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تتضافر جهودها في مشعر منى لخدمة الحجيج، مؤكدًا أن ما يقومون به لخدمة الجنود وأسرهم في الحج كواجب تجاه تلك الفئة، وجميع الفرق تتفانى في أداء مهماتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من موقع وزارة الدفاع.. المطيري لـ"سبق": خدماتنا للحجيج متنوعة
سبق

أكد مدير موقع وزارة الدفاع في منى العقيد فيصل المطيري لـ"سبق"؛ أن الحجاج الذين تقوم بخدمتهم وزارة الدفاع هم من ضيوف الوزارة وحجاجها، ويتمتعون بخدمات على مواصفات عالية، مشيرًا إلى أن الخدمة التي تقدّمها الوزارة لضيوفها والجنود الحجاج على نفقتها.

وقال المطيري: لدينا في موقع وزارة الدفاع طاقم عمل احترافي لخدمة ضيوفنا من الحجاج العسكريين ومختلف ضيوف الوزارة، وقد وفّرنا لهم كل احتياجاتهم المعيشية اليومية في مقرّ السكن في مشعر منى.

وبيّن المطيري، أن الموقع يتوفّر فيه وحدة صحية لخدمة الحجيج والاطمئنان على صحتهم، وكذلك توفر لهم الإعاشة والخدمات الأخرى من إرشاد وتوضيح لبقية الخدمات التي يتمتع بها الحجاج.

وأشار إلى أن حجاج وزارة الدفاع يكونون ضمن إدارتهم في التنقُّل بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تتضافر جهودها في مشعر منى لخدمة الحجيج، مؤكدًا أن ما يقومون به لخدمة الجنود وأسرهم في الحج كواجب تجاه تلك الفئة، وجميع الفرق تتفانى في أداء مهماتها.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
09:13 PM

من موقع وزارة الدفاع.. المطيري لـ"سبق": خدماتنا للحجيج متنوعة

قال: "وفرنا كل احتياجاتهم المعيشية اليومية في مقارّ سكنهم"

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
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7,578

أكد مدير موقع وزارة الدفاع في منى العقيد فيصل المطيري لـ"سبق"؛ أن الحجاج الذين تقوم بخدمتهم وزارة الدفاع هم من ضيوف الوزارة وحجاجها، ويتمتعون بخدمات على مواصفات عالية، مشيرًا إلى أن الخدمة التي تقدّمها الوزارة لضيوفها والجنود الحجاج على نفقتها.

وقال المطيري: لدينا في موقع وزارة الدفاع طاقم عمل احترافي لخدمة ضيوفنا من الحجاج العسكريين ومختلف ضيوف الوزارة، وقد وفّرنا لهم كل احتياجاتهم المعيشية اليومية في مقرّ السكن في مشعر منى.

وبيّن المطيري، أن الموقع يتوفّر فيه وحدة صحية لخدمة الحجيج والاطمئنان على صحتهم، وكذلك توفر لهم الإعاشة والخدمات الأخرى من إرشاد وتوضيح لبقية الخدمات التي يتمتع بها الحجاج.

وأشار إلى أن حجاج وزارة الدفاع يكونون ضمن إدارتهم في التنقُّل بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تتضافر جهودها في مشعر منى لخدمة الحجيج، مؤكدًا أن ما يقومون به لخدمة الجنود وأسرهم في الحج كواجب تجاه تلك الفئة، وجميع الفرق تتفانى في أداء مهماتها.

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