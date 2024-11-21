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بعد الأمطار.. الرقابة والتحقيق تنفذ جولات مفاجئة على مدارس الرياض

للتأكد من سلامتها ومن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لمتابعة تحصيلهم

نفّذ فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض جولات تفتيشية مفاجئة على أكثر من 100 مدرسة بنين وبنات في مختلف الأحياء والمحافظات التابعة للعاصمة؛ بغرض التأكد من سلامتها، وذلك بالتزامن مع الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وتأكد أعضاء الهيئة من سلامة المدارس وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب التي تمكّنهم من متابعة تحصيلهم العلمي بكل سهولة ويسر.

وشهدت العاصمة الرياض، خلال اليومين الماضيين، هطول أمطار غزيرة عمت مختلف المحافظات وصاحبها انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.

هيئة الرقابة والتحقيق جولات مفاجئة مدارس الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الأمطار.. الرقابة والتحقيق تنفذ جولات مفاجئة على مدارس الرياض
سبق

نفّذ فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض جولات تفتيشية مفاجئة على أكثر من 100 مدرسة بنين وبنات في مختلف الأحياء والمحافظات التابعة للعاصمة؛ بغرض التأكد من سلامتها، وذلك بالتزامن مع الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وتأكد أعضاء الهيئة من سلامة المدارس وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب التي تمكّنهم من متابعة تحصيلهم العلمي بكل سهولة ويسر.

وشهدت العاصمة الرياض، خلال اليومين الماضيين، هطول أمطار غزيرة عمت مختلف المحافظات وصاحبها انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
12:33 PM

بعد الأمطار.. الرقابة والتحقيق تنفذ جولات مفاجئة على مدارس الرياض

للتأكد من سلامتها ومن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لمتابعة تحصيلهم

A A A
بدر الجبل - الرياض
3
1,888

نفّذ فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض جولات تفتيشية مفاجئة على أكثر من 100 مدرسة بنين وبنات في مختلف الأحياء والمحافظات التابعة للعاصمة؛ بغرض التأكد من سلامتها، وذلك بالتزامن مع الأمطار التي تشهدها المنطقة.

وتأكد أعضاء الهيئة من سلامة المدارس وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب التي تمكّنهم من متابعة تحصيلهم العلمي بكل سهولة ويسر.

وشهدت العاصمة الرياض، خلال اليومين الماضيين، هطول أمطار غزيرة عمت مختلف المحافظات وصاحبها انخفاض ملموس بدرجات الحرارة.

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