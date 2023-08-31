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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11319 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 224 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 64.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11319.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 224 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 319 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم، وأمانة للتأمين، وباتك، وباعظيم، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العقارية، والجوف،

والخزف السعودية، وتبوك الزراعية، وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و2.12%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، والإنماء ، وأرامكو السعوديةً، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والأهلي، وباعظيم، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 183.65 نقطة ليقفل عند مستوى 24453.95 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 173 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11319 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 64.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11319.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 224 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 319 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم، وأمانة للتأمين، وباتك، وباعظيم، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العقارية، والجوف،

والخزف السعودية، وتبوك الزراعية، وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و2.12%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، والإنماء ، وأرامكو السعوديةً، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والأهلي، وباعظيم، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 183.65 نقطة ليقفل عند مستوى 24453.95 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 173 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:19 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11319 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 224 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 64.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11319.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 224 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 319 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم، وأمانة للتأمين، وباتك، وباعظيم، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العقارية، والجوف،

والخزف السعودية، وتبوك الزراعية، وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و2.12%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، والإنماء ، وأرامكو السعوديةً، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والأهلي، وباعظيم، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 183.65 نقطة ليقفل عند مستوى 24453.95 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 173 ألف سهم تقاسمتها 1044 صفقة.

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