النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنفاذاً لتوجيهات الملك.. تمديد فترة استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" للوافدين داخل المملكة دون مقابل

"الجوازات": يتم آلياً من النظام دون مراجعة المقار بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية

انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله -، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً، ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التمديد يتم آلياً من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة "أبشر"؛ للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونياً.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المديرية العامة للجوازات تأشيرات الخروج والعودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إنفاذاً لتوجيهات الملك.. تمديد فترة استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" للوافدين داخل المملكة دون مقابل
سبق

انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله -، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً، ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التمديد يتم آلياً من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة "أبشر"؛ للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونياً.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:25 PM

إنفاذاً لتوجيهات الملك.. تمديد فترة استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" للوافدين داخل المملكة دون مقابل

"الجوازات": يتم آلياً من النظام دون مراجعة المقار بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
12,096

انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله -، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة؛ بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً، ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التمديد يتم آلياً من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، وبإمكان المستفيد الدخول عبر حسابه في منصة "أبشر"؛ للاطلاع على الخدمة المقدمة له إلكترونياً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,082
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,747
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة