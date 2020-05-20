في 15 يوماً.. 28 ألف حالة شفاء من "كورونا" داخل السعودية

خلال الفترة ما بين 5 و20 مايو.. الأرقام الإيجابية تتواصل

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة خلال 15 يوماً 28047 شخصاً.

وسجلت المملكة أول رقم كبير لحالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، في الخامس من مايو الجاري، وبلغ ذلك الرقم 955 وكان العدد الإجمالي حينها 5431 حالة، ثم تواصل الارتفاع حتى اليوم الأربعاء.

‏وسجلت المملكة اليوم 1844 حالة تعافٍ، وبلغ الإجمالي 33478، فيما بلغ عدد الحالات المصابة 62545 حالة.