النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقنية ثورية من "جوجل".. الصور تحدّثك!

أطلق أشهر متصفح إنترنت في العالم "جوجل" تقنية جديدة وُصفت بـ"الثورية"، والتي تجعل للمرة الأولى الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه فيها.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريراً بشأن تحديث "جوجل" الأخير للصور، والذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.

ويمكن من خلال تلك التقنية معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.

وسيمكن مطالعة تلك التقنية عن طريق الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة، ليظهر وصفها وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكل المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.

وتظهر الأيقونات الجديدة إمكانية جعل تلك المعلومات منطوقة أيضاً، وهو ما سيجعلها مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر.

وتُظهر الأيقونات الجديدة كل المعلومات المرتبطة بمنتجات معروضة للبيع أو إذا كانت تحتوي على وصفات أو محتوى فيديو أو لوجوهات شركات.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تقنية ثورية من "جوجل".. الصور تحدّثك!
سبق

أطلق أشهر متصفح إنترنت في العالم "جوجل" تقنية جديدة وُصفت بـ"الثورية"، والتي تجعل للمرة الأولى الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه فيها.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريراً بشأن تحديث "جوجل" الأخير للصور، والذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.

ويمكن من خلال تلك التقنية معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.

وسيمكن مطالعة تلك التقنية عن طريق الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة، ليظهر وصفها وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكل المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.

وتظهر الأيقونات الجديدة إمكانية جعل تلك المعلومات منطوقة أيضاً، وهو ما سيجعلها مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر.

وتُظهر الأيقونات الجديدة كل المعلومات المرتبطة بمنتجات معروضة للبيع أو إذا كانت تحتوي على وصفات أو محتوى فيديو أو لوجوهات شركات.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
06:46 PM

تقنية ثورية من "جوجل".. الصور تحدّثك!

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
876

أطلق أشهر متصفح إنترنت في العالم "جوجل" تقنية جديدة وُصفت بـ"الثورية"، والتي تجعل للمرة الأولى الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه فيها.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريراً بشأن تحديث "جوجل" الأخير للصور، والذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.

ويمكن من خلال تلك التقنية معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.

وسيمكن مطالعة تلك التقنية عن طريق الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة، ليظهر وصفها وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكل المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.

وتظهر الأيقونات الجديدة إمكانية جعل تلك المعلومات منطوقة أيضاً، وهو ما سيجعلها مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر.

وتُظهر الأيقونات الجديدة كل المعلومات المرتبطة بمنتجات معروضة للبيع أو إذا كانت تحتوي على وصفات أو محتوى فيديو أو لوجوهات شركات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,336
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,686
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,965

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة