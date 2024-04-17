أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، أن المسح النشط الذي تقوم به الوزارة، ساهم في اكتشاف 50% من الحالات المعلنة اليوم. وأوضح أن ذلك يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جدًّا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "المسح النشط الميداني نعني به أن الفرق الطبية المتخصصة تخرج إلى الميدان وتذهب إلى المناطق عالية الخطورة أو الأماكن التي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة". وأشار المتحدث باسم الصحة إلى مرحلة هامة جدًا من عمليات التقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف والمسح النشط الميداني في مدن ومواقع متعددة في المملكة، حيث يقوم الممارسون الصحيون بالوصول إلى المنازل خاصة في الأحياء المكتظة بالسكان أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وكذلك مساكن العمال ويذهبون إلى سكانها وقاطنيها بهدف إجراء الفحوص للتأكد من وجود حالات اشتباه بالفيروس أو أعراض للمرض في تلك الأماكن بأخذ الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري التأكيدي، مما يساعد ويساهم في أن يكون هناك سيطرة وإجراءات استباقية مبكرة لكسر حلقات انتشار فيروس كورونا بشكلٍ مبكر جدًا، ولفت إلى أن المسح أسهم في اكتشاف 50٪ من حالات اليوم، مضيفًا: "400 من حالات كورونا التي أعلن عنها اليوم وعدد من الحالات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة، كما نتوقع عددًا ونسبة مهمة في الأيام المقبلة أن تكون نتاج وثمرة لهذا المسح النشط.

تعرّف على معنى "المسح النشط" الذي ساهم في اكتشاف 50% من حالات كورونا المعلنة اليوم عبدالله البرقاوي عبدالحكيم شار سبق 2020-04-17 أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، أن المسح النشط الذي تقوم به الوزارة، ساهم في اكتشاف 50% من الحالات المعلنة اليوم.

وأوضح أن ذلك يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جدًّا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "المسح النشط الميداني نعني به أن الفرق الطبية المتخصصة تخرج إلى الميدان وتذهب إلى المناطق عالية الخطورة أو الأماكن التي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة". وأشار المتحدث باسم الصحة إلى مرحلة هامة جدًا من عمليات التقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف والمسح النشط الميداني في مدن ومواقع متعددة في المملكة، حيث يقوم الممارسون الصحيون بالوصول إلى المنازل خاصة في الأحياء المكتظة بالسكان أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وكذلك مساكن العمال ويذهبون إلى سكانها وقاطنيها بهدف إجراء الفحوص للتأكد من وجود حالات اشتباه بالفيروس أو أعراض للمرض في تلك الأماكن بأخذ الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري التأكيدي، مما يساعد ويساهم في أن يكون هناك سيطرة وإجراءات استباقية مبكرة لكسر حلقات انتشار فيروس كورونا بشكلٍ مبكر جدًا، ولفت إلى أن المسح أسهم في اكتشاف 50٪ من حالات اليوم، مضيفًا: "400 من حالات كورونا التي أعلن عنها اليوم وعدد من الحالات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة، كما نتوقع عددًا ونسبة مهمة في الأيام المقبلة أن تكون نتاج وثمرة لهذا المسح النشط.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 04:43 PM

اخر تعديل 17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 07:34 PM

تعرّف على معنى "المسح النشط" الذي ساهم في اكتشاف 50% من حالات كورونا المعلنة اليوم





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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، أن المسح النشط الذي تقوم به الوزارة، ساهم في اكتشاف 50% من الحالات المعلنة اليوم.

وأوضح أن ذلك يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جدًّا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "المسح النشط الميداني نعني به أن الفرق الطبية المتخصصة تخرج إلى الميدان وتذهب إلى المناطق عالية الخطورة أو الأماكن التي يكثر فيها احتمالية انتشار وتفشي الأوبئة". وأشار المتحدث باسم الصحة إلى مرحلة هامة جدًا من عمليات التقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف والمسح النشط الميداني في مدن ومواقع متعددة في المملكة، حيث يقوم الممارسون الصحيون بالوصول إلى المنازل خاصة في الأحياء المكتظة بالسكان أو المواقع الجغرافية عالية الكثافة السكانية، وكذلك مساكن العمال ويذهبون إلى سكانها وقاطنيها بهدف إجراء الفحوص للتأكد من وجود حالات اشتباه بالفيروس أو أعراض للمرض في تلك الأماكن بأخذ الفحوص والمسحات الطبية والتشخيص المخبري التأكيدي، مما يساعد ويساهم في أن يكون هناك سيطرة وإجراءات استباقية مبكرة لكسر حلقات انتشار فيروس كورونا بشكلٍ مبكر جدًا، ولفت إلى أن المسح أسهم في اكتشاف 50٪ من حالات اليوم، مضيفًا: "400 من حالات كورونا التي أعلن عنها اليوم وعدد من الحالات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة، كما نتوقع عددًا ونسبة مهمة في الأيام المقبلة أن تكون نتاج وثمرة لهذا المسح النشط.