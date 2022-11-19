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حملة للتبرع بالدم في واجهة الرياض

عبر وزارة الصحة بالتعاون مع "الترفيه"

تشارك وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، في فعاليات موسم الرياض، حيث أطلقت حملة للتبرع بالدم، وقامت بتوفير وحدة متنقلة للتبرع بالدم ضمن فعاليات الموسم في واجهة الرياض، وذلك بهدف التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم, وحث الزائرين والمتسوّقين لواجهة الرياض على التبرع بالدم.

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة" وسعياً منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوافر في بنوك الدم.

وزارة الصحة الهيئة العامة للترفيه موسم الرياض حملة التبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة للتبرع بالدم في واجهة الرياض
سبق

تشارك وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، في فعاليات موسم الرياض، حيث أطلقت حملة للتبرع بالدم، وقامت بتوفير وحدة متنقلة للتبرع بالدم ضمن فعاليات الموسم في واجهة الرياض، وذلك بهدف التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم, وحث الزائرين والمتسوّقين لواجهة الرياض على التبرع بالدم.

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة" وسعياً منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوافر في بنوك الدم.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
09:20 AM

حملة للتبرع بالدم في واجهة الرياض

عبر وزارة الصحة بالتعاون مع "الترفيه"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، في فعاليات موسم الرياض، حيث أطلقت حملة للتبرع بالدم، وقامت بتوفير وحدة متنقلة للتبرع بالدم ضمن فعاليات الموسم في واجهة الرياض، وذلك بهدف التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم, وحث الزائرين والمتسوّقين لواجهة الرياض على التبرع بالدم.

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود "الصحة" وسعياً منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتستهدف هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوافر في بنوك الدم.

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