طالب الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، باستخدام الإنتاج الإعلامي في نشر سيرة النبي ﷺ، مشيرًا إلى أنه لو استخدمت الدراما والسينما في نشر سيرة النبي ﷺ فإنها سوف تسهل إيصالها للناس. وأضاف الكلباني خلال حديثه عن القدوة الخارقة في برنامجه الأسبوعي مع الكلباني على قناة SBC: "كثير من أحداث السيرة النبوية - باستثناء شخص الرسول ﷺ - يمكن أن تُصاغ بشكل درامي وسينمائي ولو على شكل مقاطع". وأضاف: تجسيد الموقف عبر مشهد درامي يختلف عن قراءته من كتاب، مشيرًا في هذا الصدد إلى مقطع شاهده في مسلسل عمر، وقال: "أعتقد أن إيصال بعض المشاهد النبوية عبر الدراما والسينما مطلب جيد". وانتقد الكلباني المبالغة في إبراز وتقديم ما وصفهم بـ"القدوات الخارقة"، ناقلًا في هذا الصدد ما رُوي عن أحد الصالحين بأن فاتته صلاة العصر ذات يوم وجلس الناس يعزونه فيها، وآخر لم تفته تكبيرة الإحرام في الصلاة 70 سنة، متسائلًا: أنا وأنت كم مرة لم نلحق على هذه التكبيرة؟ أنا إمام وخطيب فاتتني عدة مرات، بينما عندما تبحث في سيرته ﷺ وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم لا تجد أنهم كانوا يعزون بعضهم البعض إذا فاتتهم صلاة. وأكد الكلباني أن الحرص على الطاعة وحث الناس عليها جيد، لكن بما يطيقون ويستطيعون، مستشهدًا بقول عبدالله بن مسعود: "كان رسول الله ﷺ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا". معلقًا: "نحن مع الأسف الشديد نعظ حتى في حفلات الأعراس"!

الكلباني: استخدام الدراما في نشر السيرة النبوية مطلب ويسهل إيصالها للناس عبدالحكيم شار سبق 2020-01-11 طالب الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، باستخدام الإنتاج الإعلامي في نشر سيرة النبي ﷺ، مشيرًا إلى أنه لو استخدمت الدراما والسينما في نشر سيرة النبي ﷺ فإنها سوف تسهل إيصالها للناس.



وأضاف الكلباني خلال حديثه عن القدوة الخارقة في برنامجه الأسبوعي مع الكلباني على قناة SBC: "كثير من أحداث السيرة النبوية - باستثناء شخص الرسول ﷺ - يمكن أن تُصاغ بشكل درامي وسينمائي ولو على شكل مقاطع".



وأضاف: تجسيد الموقف عبر مشهد درامي يختلف عن قراءته من كتاب، مشيرًا في هذا الصدد إلى مقطع شاهده في مسلسل عمر، وقال: "أعتقد أن إيصال بعض المشاهد النبوية عبر الدراما والسينما مطلب جيد".



وانتقد الكلباني المبالغة في إبراز وتقديم ما وصفهم بـ"القدوات الخارقة"، ناقلًا في هذا الصدد ما رُوي عن أحد الصالحين بأن فاتته صلاة العصر ذات يوم وجلس الناس يعزونه فيها، وآخر لم تفته تكبيرة الإحرام في الصلاة 70 سنة، متسائلًا: أنا وأنت كم مرة لم نلحق على هذه التكبيرة؟ أنا إمام وخطيب فاتتني عدة مرات، بينما عندما تبحث في سيرته ﷺ وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم لا تجد أنهم كانوا يعزون بعضهم البعض إذا فاتتهم صلاة.



وأكد الكلباني أن الحرص على الطاعة وحث الناس عليها جيد، لكن بما يطيقون ويستطيعون، مستشهدًا بقول عبدالله بن مسعود: "كان رسول الله ﷺ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا". معلقًا: "نحن مع الأسف الشديد نعظ حتى في حفلات الأعراس"!

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 11:13 AM

الكلباني: استخدام الدراما في نشر السيرة النبوية مطلب ويسهل إيصالها للناس قال: الدعوة للطاعة جيدة لكن بمقدار.. نحن نعظ حتى في حفلات الأعراس!





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طالب الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، باستخدام الإنتاج الإعلامي في نشر سيرة النبي ﷺ، مشيرًا إلى أنه لو استخدمت الدراما والسينما في نشر سيرة النبي ﷺ فإنها سوف تسهل إيصالها للناس.



وأضاف الكلباني خلال حديثه عن القدوة الخارقة في برنامجه الأسبوعي مع الكلباني على قناة SBC: "كثير من أحداث السيرة النبوية - باستثناء شخص الرسول ﷺ - يمكن أن تُصاغ بشكل درامي وسينمائي ولو على شكل مقاطع".



وأضاف: تجسيد الموقف عبر مشهد درامي يختلف عن قراءته من كتاب، مشيرًا في هذا الصدد إلى مقطع شاهده في مسلسل عمر، وقال: "أعتقد أن إيصال بعض المشاهد النبوية عبر الدراما والسينما مطلب جيد".



وانتقد الكلباني المبالغة في إبراز وتقديم ما وصفهم بـ"القدوات الخارقة"، ناقلًا في هذا الصدد ما رُوي عن أحد الصالحين بأن فاتته صلاة العصر ذات يوم وجلس الناس يعزونه فيها، وآخر لم تفته تكبيرة الإحرام في الصلاة 70 سنة، متسائلًا: أنا وأنت كم مرة لم نلحق على هذه التكبيرة؟ أنا إمام وخطيب فاتتني عدة مرات، بينما عندما تبحث في سيرته ﷺ وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم لا تجد أنهم كانوا يعزون بعضهم البعض إذا فاتتهم صلاة.



وأكد الكلباني أن الحرص على الطاعة وحث الناس عليها جيد، لكن بما يطيقون ويستطيعون، مستشهدًا بقول عبدالله بن مسعود: "كان رسول الله ﷺ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا". معلقًا: "نحن مع الأسف الشديد نعظ حتى في حفلات الأعراس"!