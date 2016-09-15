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عصابة الـ6 في قبضة الشرطة.. 21 جريمة سلب بجدة وكلمة السر "تطبيقات الأجرة"

يستدرجونهم عبر برامج خدمات التوصيل لحي شعبي ويسلبون ما بحوزتهم من أموال

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية) بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال حيث أقروا بارتكاب 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها، أسفرت -بتوفيق الله- عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية)، في العقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وأوضح الرائد "الغامدي" أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

‎وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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عصابة الـ6 في قبضة الشرطة.. 21 جريمة سلب بجدة وكلمة السر "تطبيقات الأجرة"
سبق

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية) بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال حيث أقروا بارتكاب 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها، أسفرت -بتوفيق الله- عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية)، في العقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وأوضح الرائد "الغامدي" أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

‎وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:40 PM

عصابة الـ6 في قبضة الشرطة.. 21 جريمة سلب بجدة وكلمة السر "تطبيقات الأجرة"

يستدرجونهم عبر برامج خدمات التوصيل لحي شعبي ويسلبون ما بحوزتهم من أموال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية) بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال حيث أقروا بارتكاب 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها، أسفرت -بتوفيق الله- عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية)، في العقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وأوضح الرائد "الغامدي" أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

‎وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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