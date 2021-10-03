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المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي يستضيف وزير الإعلام ورئيس "الترفيه ".. غداً

"القصبي" يستعرض أبرز المستجدات و"آل الشيخ" يعلن تفاصيل موسم "الرياض 2"

يُعقد مساء غدٍ الاثنين, المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

ويستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، فيما سيعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية، ويتحدث عن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات الترفيه حتى الآن.


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المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي يستضيف وزير الإعلام ورئيس "الترفيه ".. غداً
سبق

يُعقد مساء غدٍ الاثنين, المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

ويستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، فيما سيعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية، ويتحدث عن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات الترفيه حتى الآن.


03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
11:45 PM

المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي يستضيف وزير الإعلام ورئيس "الترفيه ".. غداً

"القصبي" يستعرض أبرز المستجدات و"آل الشيخ" يعلن تفاصيل موسم "الرياض 2"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يُعقد مساء غدٍ الاثنين, المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة كل من وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

ويستعرض وزير الإعلام أبرز المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، فيما سيعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل موسم الرياض في نسخته الثانية، ويتحدث عن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات الترفيه حتى الآن.


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