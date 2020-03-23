مساعد مدير شرطة مكة: لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات على مخالفي منع التجول

توقع تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من المواطنين

تَوَعَّدَ مساعد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة للضبط الإداري العميد جمعان الزهراني، بأنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل في تطبيق المخالفات والعقوبات على المخالفين مع بدء سريان قرار منع التجوُّل، في الشوارع والطرقات والأحياء، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ابتدأ من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الغرامة والسجن ستكون مصير من يخالف أحكام منع التجول.

وشدد على أنه ليس الهدف من ذلك تطبيق العقوبة، وإنما كي نكون ذراعاً يمنى للعاملين في الشؤون الصحية، لتحقيق هدفهم ورسالتهم في تحقيق الصحة العامة.

جاء ذلك في حديثه لقناة "العربية" للحديث عن آلية تنفيذ قرار منع التجول الجزئي، متوقعاً في هذا الشأن تجاوباً وتفاعلاً والتزاماً كبيراً من الجميع، واصفاً إياه بالمرضي جداً بإذن الله.

وأضاف "الزهراني": "تم تغطية الطرق الرئيسة والأحياء في محافظات المنطقة بالكامل، وتم التواجد منذ الساعة السادسة، وإيصال رسائل مباشرة للمواطنين من خلال رجال المرور لإكمال أمورهم قبل بداية سريان قرار الحظر".

وعن كيفية التعامل مع شخص ذهب إلى السوبرماركت التاسعة ليلاً لشراء الخبز مثلاً؟ رد العميد "الزهراني" قائلاً: "الأمر واضح وصريح، استثنى كثيراً من القطاعات الهامة والحيوية للمواطن والمقيم سواء المنشآت الصحية والطوارئ والصيدليات لمن يحتاجون الأدوية والحالات الإنسانية لها تقديرها في النظام".

وأضاف: "أما من ينام طول النهار وتأخر ثم يرغب الذهاب لشراء الخبز من السوبرماركت الثامنة أو التاسعة، سيكون قيمة الخبز لا شك 10 آلاف ريال، الخبز وغرامة 10 آلاف ريال".

وتابع العميد "الزهراني": "لذلك أنا أنصح الجميع بأن يكون البقاء في المنزل هو الأمر المتبع"، مؤكداً بأن الحالات الطارئة مقدرة وهناك قادة أمنيون يتحققون من ذلك، ولن تطبق مخالفة إلا عندما تتحقق 100% أن هذا الشخص المخالف ليست لديه حالة طارئة.

وعن إتاحة التجول بشكل كبير في ساعات النهار، أوضح العميد "الزهراني": "ستكون بالحد الأدنى وللحالات القصوى"، مشيراً إلى أن الناس واعية بأن لديهم إجازة سواء الأجهزة الحكومية وكثير من العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي فهم ليسوا بحاجة للخروج في كل الوقت".

ولفت أن المنشآت التجارية التي تستوعب أكثر من 50 شخصاً لها تنظيم معين، بالمشاركة مع أمانات المناطق والبلديات، من حيث دخول الأعداد وتنظيمهم، كما يطلب من تلك المنشآت التعقيم المستمر وعلى مدار الساعة، داعياً أن يكون الشخص ملتزماً بوسائل الوقاية والسلامة.

الجدير بالذكر بأن قرار منع التجوُّل للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، بدأ من السابعة مساء الليلة حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً.



وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد أوضح بأن من يخالف أمر منع التجول سيعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

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