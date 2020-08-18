‏وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لكل القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ؛ مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل.

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وبحضور نائبه‫ الأمير بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هـ.

"أمير مكة" يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري للموسم المقبل هادي العصيمي سبق 2020-08-18 ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وبحضور نائبه‫ الأمير بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هـ. ‏وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لكل القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ؛ مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441 02:00 PM

"أمير مكة" يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري للموسم المقبل ‏ثمّن جهود كل القطاعات بالموسم المنتهي مؤكدًا ضرورة الاستعداد المبكر





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ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وبحضور نائبه‫ الأمير بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هـ.

‏وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لكل القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ؛ مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل.