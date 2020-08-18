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"أمير مكة" يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري للموسم المقبل

‏ثمّن جهود كل القطاعات بالموسم المنتهي مؤكدًا ضرورة الاستعداد المبكر

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وبحضور نائبه‫ الأمير بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هـ.

‏وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لكل القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ؛ مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل.

خالد الفيصل

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"أمير مكة" يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري للموسم المقبل
سبق

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وبحضور نائبه‫ الأمير بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هـ.

‏وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لكل القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ؛ مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
02:00 PM

"أمير مكة" يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري للموسم المقبل

‏ثمّن جهود كل القطاعات بالموسم المنتهي مؤكدًا ضرورة الاستعداد المبكر

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وبحضور نائبه‫ الأمير بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هـ.

‏وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لكل القطاعات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ؛ مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والاستعداد المبكر لحج العام المقبل.

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