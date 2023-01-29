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"التحالف" يدمِّر تعزيزات حوثية قبل التحاقها بجبهة المتون

استهدف تجمعًا للميليشيا وقتل وأصاب عددًا منها

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم (الاثنين) في غارات جوية، شنتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية المتون غربي محافظة الجوف.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا، كانت في طريقها إلى الجبهة؛ ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة مَن كان على متنها من عناصر انقلابية.

وبيَّن أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعًا للميليشيا في منطقة الغدير بجبل حام مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، إضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار 23مم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التحالف" يدمِّر تعزيزات حوثية قبل التحاقها بجبهة المتون
سبق

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم (الاثنين) في غارات جوية، شنتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية المتون غربي محافظة الجوف.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا، كانت في طريقها إلى الجبهة؛ ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة مَن كان على متنها من عناصر انقلابية.

وبيَّن أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعًا للميليشيا في منطقة الغدير بجبل حام مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، إضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار 23مم.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:50 PM

"التحالف" يدمِّر تعزيزات حوثية قبل التحاقها بجبهة المتون

استهدف تجمعًا للميليشيا وقتل وأصاب عددًا منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم (الاثنين) في غارات جوية، شنتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية المتون غربي محافظة الجوف.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيا، كانت في طريقها إلى الجبهة؛ ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة مَن كان على متنها من عناصر انقلابية.

وبيَّن أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعًا للميليشيا في منطقة الغدير بجبل حام مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، إضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار 23مم.

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