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هدوء وطمأنينة في عرفات.. الحجاج يتعبدون ويبتهلون.. و"سبق" ترصد

تحفهم منظومة متكاملة من الخدمات من عدة جهات.. والهدف: سلامتهم

شهد مشعر عرفات اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، أجواء مفعمة بالإيمان؛ فأصوات التهليلات والتكبيرات عمت المشعر وسط هدوء وطمأنينة وزيادة كبيرة في أعداد الحجاج الذين تدفقوا إلى ساحات وباحات المشعر.

وشهدت عملية تصعيد الحجاج لمشعر عرفات تنظيمًا وخدمات متكاملة حرص على تقديمها كافة القائمين على خدمة ضيوف الرحمن.

ورصدت "سبق" عددًا من اللقطات التي أظهرت عظمة الموقف وروحانيته، كما قام الحجاج المتوافدون بأداء طواف القدوم وحرص رجال الأمن على وضع الحواجز البلاستيكية التي حددت مسار الداخلين لجبل الرحمة والخارجين منه؛ منعاً لحدوث أي ازدحام وعرقلة أو صدام حرصاً على سلامة الحجاج.

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هدوء وطمأنينة في عرفات.. الحجاج يتعبدون ويبتهلون.. و"سبق" ترصد
سبق

شهد مشعر عرفات اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، أجواء مفعمة بالإيمان؛ فأصوات التهليلات والتكبيرات عمت المشعر وسط هدوء وطمأنينة وزيادة كبيرة في أعداد الحجاج الذين تدفقوا إلى ساحات وباحات المشعر.

وشهدت عملية تصعيد الحجاج لمشعر عرفات تنظيمًا وخدمات متكاملة حرص على تقديمها كافة القائمين على خدمة ضيوف الرحمن.

ورصدت "سبق" عددًا من اللقطات التي أظهرت عظمة الموقف وروحانيته، كما قام الحجاج المتوافدون بأداء طواف القدوم وحرص رجال الأمن على وضع الحواجز البلاستيكية التي حددت مسار الداخلين لجبل الرحمة والخارجين منه؛ منعاً لحدوث أي ازدحام وعرقلة أو صدام حرصاً على سلامة الحجاج.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
06:08 PM

هدوء وطمأنينة في عرفات.. الحجاج يتعبدون ويبتهلون.. و"سبق" ترصد

تحفهم منظومة متكاملة من الخدمات من عدة جهات.. والهدف: سلامتهم

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
0
631

شهد مشعر عرفات اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، أجواء مفعمة بالإيمان؛ فأصوات التهليلات والتكبيرات عمت المشعر وسط هدوء وطمأنينة وزيادة كبيرة في أعداد الحجاج الذين تدفقوا إلى ساحات وباحات المشعر.

وشهدت عملية تصعيد الحجاج لمشعر عرفات تنظيمًا وخدمات متكاملة حرص على تقديمها كافة القائمين على خدمة ضيوف الرحمن.

ورصدت "سبق" عددًا من اللقطات التي أظهرت عظمة الموقف وروحانيته، كما قام الحجاج المتوافدون بأداء طواف القدوم وحرص رجال الأمن على وضع الحواجز البلاستيكية التي حددت مسار الداخلين لجبل الرحمة والخارجين منه؛ منعاً لحدوث أي ازدحام وعرقلة أو صدام حرصاً على سلامة الحجاج.

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