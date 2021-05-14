"فرجت" تسهم بسداد 1464 فاتورة بقيمة تتخطّى 24.5 مليون ريال

تمكّن المواطنون والمقيمون الراغبون بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فُرجت" تُمكّن الجميع من المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير من خلال منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، ويكون السداد عبر الحسابات البنكية.

وبيّن أن خدمة "فرجت" منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، أسهمت بسداد 1464 فاتورة بمبلغ 956ر508ر24 ريالًا.

وشدّد المتحدث على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" عبر المتاجر الإلكترونية.