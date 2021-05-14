النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

"فرجت" تسهم بسداد 1464 فاتورة بقيمة تتخطّى 24.5 مليون ريال

تمكّن المواطنون والمقيمون الراغبون بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فُرجت" تُمكّن الجميع من المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير من خلال منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، ويكون السداد عبر الحسابات البنكية.

وبيّن أن خدمة "فرجت" منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، أسهمت بسداد 1464 فاتورة بمبلغ 956ر508ر24 ريالًا.

وشدّد المتحدث على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" عبر المتاجر الإلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فرجت" تسهم بسداد 1464 فاتورة بقيمة تتخطّى 24.5 مليون ريال
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فُرجت" تُمكّن الجميع من المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير من خلال منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، ويكون السداد عبر الحسابات البنكية.

وبيّن أن خدمة "فرجت" منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، أسهمت بسداد 1464 فاتورة بمبلغ 956ر508ر24 ريالًا.

وشدّد المتحدث على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" عبر المتاجر الإلكترونية.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
06:45 PM

"فرجت" تسهم بسداد 1464 فاتورة بقيمة تتخطّى 24.5 مليون ريال

تمكّن المواطنون والمقيمون الراغبون بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,407

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فُرجت" تُمكّن الجميع من المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير من خلال منصة "أبشر" بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، ويكون السداد عبر الحسابات البنكية.

وبيّن أن خدمة "فرجت" منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ وحتى اليوم، أسهمت بسداد 1464 فاتورة بمبلغ 956ر508ر24 ريالًا.

وشدّد المتحدث على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة "فرجت" عبر المتاجر الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,218
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,247
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,442
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,314

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة