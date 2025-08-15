"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم المواد الغذائية لمتضرري انفجار بيروت

قام بتوزيع السلال الغذائية والتمور والحليب على 447 عائلة متضررة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت القاطنين في منطقتي أشرفية ورميل. حيث تم توزيع السلال الغذائية والتمور والحليب اليوم على 447 عائلة متضررة.

يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.