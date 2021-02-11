وقدم "الظويهر" شكره وتقديره لكل من سأل عنه وتواصل معه هاتفيًا للاطمئنان على صحته، سائلاً الله ألا يري الجميع أي مكروه وأن يصرف عن المملكة وباء كورونا.

يرقد الزميل الإعلامي هلال الظويهر بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض منذ ثمانية أيام إثر إصابته بفيروس كورونا.

"كورونا" يصيب الإعلامي "الظويهر" ويرقد بالمستشفى لاستكمال العلاج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-11 يرقد الزميل الإعلامي هلال الظويهر بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض منذ ثمانية أيام إثر إصابته بفيروس كورونا. وقدم "الظويهر" شكره وتقديره لكل من سأل عنه وتواصل معه هاتفيًا للاطمئنان على صحته، سائلاً الله ألا يري الجميع أي مكروه وأن يصرف عن المملكة وباء كورونا.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 01:09 AM

"كورونا" يصيب الإعلامي "الظويهر" ويرقد بالمستشفى لاستكمال العلاج شكر كل مَن تواصل معه عبر الرسائل أو هاتفيًا للاطمئنان على صحته





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يرقد الزميل الإعلامي هلال الظويهر بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض منذ ثمانية أيام إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقدم "الظويهر" شكره وتقديره لكل من سأل عنه وتواصل معه هاتفيًا للاطمئنان على صحته، سائلاً الله ألا يري الجميع أي مكروه وأن يصرف عن المملكة وباء كورونا.