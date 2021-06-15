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"النيابة العامة": عقوبة غسل الأموال تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال

قالت إن السعودي يمنع من السفر مدة مماثلة لمدة السجن والمقيم لا يسمح له بالعودة

أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن عشر سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة، ومصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

وتفصيلًا: قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، وتصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال.

وتابعت: منع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

وأردفت: إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها ولا يسمح له بالعودة إليها، مع نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.

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"النيابة العامة": عقوبة غسل الأموال تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
سبق

أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن عشر سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة، ومصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

وتفصيلًا: قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، وتصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال.

وتابعت: منع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

وأردفت: إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها ولا يسمح له بالعودة إليها، مع نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:48 PM

"النيابة العامة": عقوبة غسل الأموال تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال

قالت إن السعودي يمنع من السفر مدة مماثلة لمدة السجن والمقيم لا يسمح له بالعودة

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ذياب الشمري - الرياض
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أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن عشر سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة، ومصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

وتفصيلًا: قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، وتصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال.

وتابعت: منع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.

وأردفت: إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها ولا يسمح له بالعودة إليها، مع نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.

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