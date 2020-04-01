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دراسة: "كورونا" يشهد انحسارًا في مايو المقبل

الطقس الدافئ يقلّل انتقال العدوى

خلصت دراسة جديدة أعدَّها علماء بمعهد المعلوماتية الصحية في جامعة كوليدج لندن، إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ستبدأ في الانخفاض في شهر مايو المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت أن الطقس الأكثر دفئًا والرطوبة وضوء الشمس؛ قد يساعد على تقليل انتقال الفيروس، لكنها حذرت، وفقًا لـ"الحرة"، من أن الشتاء قد يشهد انعكاسًا لهذا الاتجاه من جديد.

وبيّنت الدراسة أن النتائج التي توصلت إليها مدعومة بالأدلة الموجودة مسبقًا على موسمية عدد من الفيروسات المشابهة.

وكان باحثون قد تتبّعوا على مدى خمس سنوات، ثلاث سلالات أخرى من فيروسات كورونا المشابهة لتلك التي تسبّب الوباء الحالي، ولاحظوا أن حالات الفيروس تصل إلى ذروتها في فصل الشتاء مثلما يحدث مع الأنفلونزا.

وتتبّعت الدراسة حالات الأنفلونزا والفيروسات التاجية بين عامَي 2006 و2011.

فيروس كورونا الجديد

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دراسة: "كورونا" يشهد انحسارًا في مايو المقبل
سبق

خلصت دراسة جديدة أعدَّها علماء بمعهد المعلوماتية الصحية في جامعة كوليدج لندن، إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ستبدأ في الانخفاض في شهر مايو المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت أن الطقس الأكثر دفئًا والرطوبة وضوء الشمس؛ قد يساعد على تقليل انتقال الفيروس، لكنها حذرت، وفقًا لـ"الحرة"، من أن الشتاء قد يشهد انعكاسًا لهذا الاتجاه من جديد.

وبيّنت الدراسة أن النتائج التي توصلت إليها مدعومة بالأدلة الموجودة مسبقًا على موسمية عدد من الفيروسات المشابهة.

وكان باحثون قد تتبّعوا على مدى خمس سنوات، ثلاث سلالات أخرى من فيروسات كورونا المشابهة لتلك التي تسبّب الوباء الحالي، ولاحظوا أن حالات الفيروس تصل إلى ذروتها في فصل الشتاء مثلما يحدث مع الأنفلونزا.

وتتبّعت الدراسة حالات الأنفلونزا والفيروسات التاجية بين عامَي 2006 و2011.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:06 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:50 PM

دراسة: "كورونا" يشهد انحسارًا في مايو المقبل

الطقس الدافئ يقلّل انتقال العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلصت دراسة جديدة أعدَّها علماء بمعهد المعلوماتية الصحية في جامعة كوليدج لندن، إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ستبدأ في الانخفاض في شهر مايو المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت أن الطقس الأكثر دفئًا والرطوبة وضوء الشمس؛ قد يساعد على تقليل انتقال الفيروس، لكنها حذرت، وفقًا لـ"الحرة"، من أن الشتاء قد يشهد انعكاسًا لهذا الاتجاه من جديد.

وبيّنت الدراسة أن النتائج التي توصلت إليها مدعومة بالأدلة الموجودة مسبقًا على موسمية عدد من الفيروسات المشابهة.

وكان باحثون قد تتبّعوا على مدى خمس سنوات، ثلاث سلالات أخرى من فيروسات كورونا المشابهة لتلك التي تسبّب الوباء الحالي، ولاحظوا أن حالات الفيروس تصل إلى ذروتها في فصل الشتاء مثلما يحدث مع الأنفلونزا.

وتتبّعت الدراسة حالات الأنفلونزا والفيروسات التاجية بين عامَي 2006 و2011.

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