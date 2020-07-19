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فيديو يدي الرحمة.. لحظة إنقاذ طفل سقط من 5 طوابق

حملوا غطاء لالتقاطه.. لكن حدث ما لم يتوقعه أحد

يسخّر الله يدي رحمة من عباده في اللحظات الصعبة؛ فقد تَمَكّن رجل من إنقاذ طفل وذلك بعد التقاطه قبل ارتطامه بالأرض، عقب سقوطه من شقته الواقعة في الطابق الخامس، بمبنى سكني في الصين.

وكشف فيديو عن استجابة الرجل السريعة بعدما شاهد طفلًا يبلغ من العمر عامين وهو يتدلى بشكل خطير من حافة يصل ارتفاعها إلى ما يقارب الثلاثين مترًا.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية؛ فإن الحادثة وقعت بمقاطعة جيانغسو، شرقي الصين، حين كان الطفل بمفرده في المنزل، وقد تسلق كرسيًا ليصل لنافذة مفتوحة بإحدى الغرف.

وبعدها سقط على مكيف هواء على إحدى حواف المبنى، ليقع بعدها من هناك بين أيدي أحد جيرانه وهو "لي ديهاي"، الذي قال إن الطفل نُقل للمستشفى لإجراء مجموعة من الفحوصات له؛ حيث تَبَيّن أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال "لي" إنه تحرك بسرعة عندما شاهد الطفل خارج نافذة شقته، وطلب ممن كانوا في الموقع حمل غطاء لالتقاط الطفل في حال سقوطه؛ إلا أنه تَمَكّن من إمساكه دون أن يتعرض لأذى.

وأشارت وسائل إعلام محلية صينية إلى أن مكتب الأمن العام في مقاطعة جيانغسو، أثنى على فعل "لي"، وأرسل له خطاب ثناء رسمي على ما فعله.

إنقاذ طفل الصين

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فيديو يدي الرحمة.. لحظة إنقاذ طفل سقط من 5 طوابق
سبق

يسخّر الله يدي رحمة من عباده في اللحظات الصعبة؛ فقد تَمَكّن رجل من إنقاذ طفل وذلك بعد التقاطه قبل ارتطامه بالأرض، عقب سقوطه من شقته الواقعة في الطابق الخامس، بمبنى سكني في الصين.

وكشف فيديو عن استجابة الرجل السريعة بعدما شاهد طفلًا يبلغ من العمر عامين وهو يتدلى بشكل خطير من حافة يصل ارتفاعها إلى ما يقارب الثلاثين مترًا.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية؛ فإن الحادثة وقعت بمقاطعة جيانغسو، شرقي الصين، حين كان الطفل بمفرده في المنزل، وقد تسلق كرسيًا ليصل لنافذة مفتوحة بإحدى الغرف.

وبعدها سقط على مكيف هواء على إحدى حواف المبنى، ليقع بعدها من هناك بين أيدي أحد جيرانه وهو "لي ديهاي"، الذي قال إن الطفل نُقل للمستشفى لإجراء مجموعة من الفحوصات له؛ حيث تَبَيّن أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال "لي" إنه تحرك بسرعة عندما شاهد الطفل خارج نافذة شقته، وطلب ممن كانوا في الموقع حمل غطاء لالتقاط الطفل في حال سقوطه؛ إلا أنه تَمَكّن من إمساكه دون أن يتعرض لأذى.

وأشارت وسائل إعلام محلية صينية إلى أن مكتب الأمن العام في مقاطعة جيانغسو، أثنى على فعل "لي"، وأرسل له خطاب ثناء رسمي على ما فعله.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
11:16 AM

فيديو يدي الرحمة.. لحظة إنقاذ طفل سقط من 5 طوابق

حملوا غطاء لالتقاطه.. لكن حدث ما لم يتوقعه أحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسخّر الله يدي رحمة من عباده في اللحظات الصعبة؛ فقد تَمَكّن رجل من إنقاذ طفل وذلك بعد التقاطه قبل ارتطامه بالأرض، عقب سقوطه من شقته الواقعة في الطابق الخامس، بمبنى سكني في الصين.

وكشف فيديو عن استجابة الرجل السريعة بعدما شاهد طفلًا يبلغ من العمر عامين وهو يتدلى بشكل خطير من حافة يصل ارتفاعها إلى ما يقارب الثلاثين مترًا.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية؛ فإن الحادثة وقعت بمقاطعة جيانغسو، شرقي الصين، حين كان الطفل بمفرده في المنزل، وقد تسلق كرسيًا ليصل لنافذة مفتوحة بإحدى الغرف.

وبعدها سقط على مكيف هواء على إحدى حواف المبنى، ليقع بعدها من هناك بين أيدي أحد جيرانه وهو "لي ديهاي"، الذي قال إن الطفل نُقل للمستشفى لإجراء مجموعة من الفحوصات له؛ حيث تَبَيّن أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال "لي" إنه تحرك بسرعة عندما شاهد الطفل خارج نافذة شقته، وطلب ممن كانوا في الموقع حمل غطاء لالتقاط الطفل في حال سقوطه؛ إلا أنه تَمَكّن من إمساكه دون أن يتعرض لأذى.

وأشارت وسائل إعلام محلية صينية إلى أن مكتب الأمن العام في مقاطعة جيانغسو، أثنى على فعل "لي"، وأرسل له خطاب ثناء رسمي على ما فعله.

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