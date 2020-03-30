شرطة الرياض: القبض على 6 مواطنين يتباهون بمخالفتهم لمنع التجول بالأفلاج

بعد تداول فيديو لشخص يقوم بالتصوير مع آخرين في "الأحمر" بالمحافظة

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالتصوير مع مجموعة أشخاص ويتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في الأحمر بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم.

وقال المتحدث: تم القبض على المتهمين وهم ستة مواطنين جميعهم بالعقد الثالث من العمر.

وأشار إلى توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.