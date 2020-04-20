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بالفيديو.. وزير الصحة: شكراً للعاملين بالقطاع فهم جنود الوطن ومركز التحكم

قال: يعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة الأعمال التشغيلية في جميع أنحاء المملكة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة جميع أعمال التشغيلية بالوزارة في جميع أنحاء المملكة؛ لضمان استخدام الأمثل للموارد وتقديم الرعاية الصحية المناسبة ومتابعة وكفاءة أعمال كل المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف الوزير "الربيعة" أن المركز يعمل فيه مجموعة من المتميزين يقومون بجهود جبارة، ويركزون في هذه الأيام على الجائحة؛ يتابعون كل أعمال التقصي الوبائي، وتقديم الرعاية الصحية لكل من يحتاجها.

وقدم "الربيعة" شكره وامتنانه وتقديره لجميع الزملاء والزميلات الذين يعملون في القطاع الصحي؛ هم الآن جنود الوطن الذين يقدمون الرعاية الصحية وتقديم الأمن الصحي للبلد؛ فلهم مني كل الشكر والتقدير أسال الله لهم التوفيق ونحن معكم دائماً.

وزير الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. وزير الصحة: شكراً للعاملين بالقطاع فهم جنود الوطن ومركز التحكم
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة جميع أعمال التشغيلية بالوزارة في جميع أنحاء المملكة؛ لضمان استخدام الأمثل للموارد وتقديم الرعاية الصحية المناسبة ومتابعة وكفاءة أعمال كل المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف الوزير "الربيعة" أن المركز يعمل فيه مجموعة من المتميزين يقومون بجهود جبارة، ويركزون في هذه الأيام على الجائحة؛ يتابعون كل أعمال التقصي الوبائي، وتقديم الرعاية الصحية لكل من يحتاجها.

وقدم "الربيعة" شكره وامتنانه وتقديره لجميع الزملاء والزميلات الذين يعملون في القطاع الصحي؛ هم الآن جنود الوطن الذين يقدمون الرعاية الصحية وتقديم الأمن الصحي للبلد؛ فلهم مني كل الشكر والتقدير أسال الله لهم التوفيق ونحن معكم دائماً.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:55 PM

بالفيديو.. وزير الصحة: شكراً للعاملين بالقطاع فهم جنود الوطن ومركز التحكم

قال: يعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة الأعمال التشغيلية في جميع أنحاء المملكة

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ماجد الرفاعي - ينبع
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3,225

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة يعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة جميع أعمال التشغيلية بالوزارة في جميع أنحاء المملكة؛ لضمان استخدام الأمثل للموارد وتقديم الرعاية الصحية المناسبة ومتابعة وكفاءة أعمال كل المستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف الوزير "الربيعة" أن المركز يعمل فيه مجموعة من المتميزين يقومون بجهود جبارة، ويركزون في هذه الأيام على الجائحة؛ يتابعون كل أعمال التقصي الوبائي، وتقديم الرعاية الصحية لكل من يحتاجها.

وقدم "الربيعة" شكره وامتنانه وتقديره لجميع الزملاء والزميلات الذين يعملون في القطاع الصحي؛ هم الآن جنود الوطن الذين يقدمون الرعاية الصحية وتقديم الأمن الصحي للبلد؛ فلهم مني كل الشكر والتقدير أسال الله لهم التوفيق ونحن معكم دائماً.

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