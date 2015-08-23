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"اتصالات جدة" تستقبل أكثر من 700 متدرب من المقبولين للعام الجديد‎‎

في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 1443هـ، أكثر من 700 متدرب من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول لعام 1443هـ، في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس؛ حيث تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.

وقامت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بتنفيذ برنامج استقبال المتدربين لتهيئتهم تحت إجراءات وبروتوكولات صحية مشددة. وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد بن إبراهيم صباغ، أن وسائل التدريب الحديثة وآليات التدريب عن بُعد أثبتت نجاحها في إيصال العملية التدريبية وتعويض الفاقد التدريبي؛ مشيرًا إلى أن التدريب حضوريًّا لجميع متدربي الكلية مكتملي اللقاح وسط احترازات صحية مشددة.

وأبان "صباغ" أن الكلية بهيئتها التدريبية والإدارية تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة، مع الحرص على سلامة المتدربين وضمان تلقيهم تدريبهم بالشكل المأمول وتطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة.

وأكد ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلًا؛ مفيدًا بأن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام؛ لافتًا إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة لجميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين وسط إجراءات احترازية وبروتوكولات صحية مشددة؛ للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

ورحّب المهندس صباغ بالمتدربين المستجدين، ووجه لهم بعض النصائح التي تهمهم خلال مسيرتهم بالكلية؛ مؤكدًا أن الكلية جندت جميع طاقاتها لاستقبال المتدربين، وتجهيز جميع القاعات التدريبية في جميع الأقسام، علمًا بأن الكلية تضم ثلاثة أقسام تدريبية تخصصية وهي قسم تقنية الاتصالات، وقسم تقنية الحاسب، وقسم التقنية الإلكترونية.

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"اتصالات جدة" تستقبل أكثر من 700 متدرب من المقبولين للعام الجديد‎‎
سبق

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 1443هـ، أكثر من 700 متدرب من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول لعام 1443هـ، في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس؛ حيث تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.

وقامت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بتنفيذ برنامج استقبال المتدربين لتهيئتهم تحت إجراءات وبروتوكولات صحية مشددة. وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد بن إبراهيم صباغ، أن وسائل التدريب الحديثة وآليات التدريب عن بُعد أثبتت نجاحها في إيصال العملية التدريبية وتعويض الفاقد التدريبي؛ مشيرًا إلى أن التدريب حضوريًّا لجميع متدربي الكلية مكتملي اللقاح وسط احترازات صحية مشددة.

وأبان "صباغ" أن الكلية بهيئتها التدريبية والإدارية تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة، مع الحرص على سلامة المتدربين وضمان تلقيهم تدريبهم بالشكل المأمول وتطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة.

وأكد ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلًا؛ مفيدًا بأن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام؛ لافتًا إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة لجميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين وسط إجراءات احترازية وبروتوكولات صحية مشددة؛ للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

ورحّب المهندس صباغ بالمتدربين المستجدين، ووجه لهم بعض النصائح التي تهمهم خلال مسيرتهم بالكلية؛ مؤكدًا أن الكلية جندت جميع طاقاتها لاستقبال المتدربين، وتجهيز جميع القاعات التدريبية في جميع الأقسام، علمًا بأن الكلية تضم ثلاثة أقسام تدريبية تخصصية وهي قسم تقنية الاتصالات، وقسم تقنية الحاسب، وقسم التقنية الإلكترونية.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
01:13 PM

"اتصالات جدة" تستقبل أكثر من 700 متدرب من المقبولين للعام الجديد‎‎

في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم الاثنين الموافق 15/ 1/ 1443هـ، أكثر من 700 متدرب من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول لعام 1443هـ، في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس؛ حيث تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.

وقامت وكالة الكلية لشؤون المتدربين بتنفيذ برنامج استقبال المتدربين لتهيئتهم تحت إجراءات وبروتوكولات صحية مشددة. وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد بن إبراهيم صباغ، أن وسائل التدريب الحديثة وآليات التدريب عن بُعد أثبتت نجاحها في إيصال العملية التدريبية وتعويض الفاقد التدريبي؛ مشيرًا إلى أن التدريب حضوريًّا لجميع متدربي الكلية مكتملي اللقاح وسط احترازات صحية مشددة.

وأبان "صباغ" أن الكلية بهيئتها التدريبية والإدارية تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة، مع الحرص على سلامة المتدربين وضمان تلقيهم تدريبهم بالشكل المأمول وتطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة.

وأكد ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلًا؛ مفيدًا بأن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام؛ لافتًا إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة لجميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين وسط إجراءات احترازية وبروتوكولات صحية مشددة؛ للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

ورحّب المهندس صباغ بالمتدربين المستجدين، ووجه لهم بعض النصائح التي تهمهم خلال مسيرتهم بالكلية؛ مؤكدًا أن الكلية جندت جميع طاقاتها لاستقبال المتدربين، وتجهيز جميع القاعات التدريبية في جميع الأقسام، علمًا بأن الكلية تضم ثلاثة أقسام تدريبية تخصصية وهي قسم تقنية الاتصالات، وقسم تقنية الحاسب، وقسم التقنية الإلكترونية.

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