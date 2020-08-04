النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

أمير المدينة يوافق على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بالمنطقة

تهدف لتقديم البرامج التأهيلية وخدمات العلاج النفسي والتعليمي واللفظي

وافق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بمنطقة المدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون عبدالمحسن بن نايف بن حميد، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة.

وتتلخص رؤية هذه الجمعية الخيرية غير الربحية في أن تكون رائدةً على مستوى منطقة المدينة المنورة في العناية التأهيلية والتعليمية لأطفال متلازمة داون، وتتمحور رسالتها حول تقديم أفضل البرامج للمصابين وأسرهم ومقدمي الرعاية المتخصصة لهم في المنطقة.

وتهدف الجمعية التي تعد الأولى في المنطقة إلى تقديم البرامج التأهيلية وخدمات العلاج النفسي والتعليمي واللفظي وخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي وتعزيز برامج التدخل المبكر للفئات العمرية الصغيرة، بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات التأهيلية والتعليمية لأطفال المتلازمة وتقديم المشورة الطبية والاجتماعية والنصائح الطبية لأسر الأطفال من هذه الفئة، إلى جانب تنظيم العيادات المسائية الاستشارية والتأهيلية لهم.

وتقوم الجمعية بتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع لغرض التعريف بحقوق هذه الفئة الغالية، وكذلك تعزيز دور الجمعية في دمج الفئات العمرية والمتقدمة منهم من خلال توجيههم في عدد من المجالات المهنية وفق متطلبات المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير المدينة يوافق على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بالمنطقة
سبق

وافق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بمنطقة المدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون عبدالمحسن بن نايف بن حميد، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة.

وتتلخص رؤية هذه الجمعية الخيرية غير الربحية في أن تكون رائدةً على مستوى منطقة المدينة المنورة في العناية التأهيلية والتعليمية لأطفال متلازمة داون، وتتمحور رسالتها حول تقديم أفضل البرامج للمصابين وأسرهم ومقدمي الرعاية المتخصصة لهم في المنطقة.

وتهدف الجمعية التي تعد الأولى في المنطقة إلى تقديم البرامج التأهيلية وخدمات العلاج النفسي والتعليمي واللفظي وخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي وتعزيز برامج التدخل المبكر للفئات العمرية الصغيرة، بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات التأهيلية والتعليمية لأطفال المتلازمة وتقديم المشورة الطبية والاجتماعية والنصائح الطبية لأسر الأطفال من هذه الفئة، إلى جانب تنظيم العيادات المسائية الاستشارية والتأهيلية لهم.

وتقوم الجمعية بتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع لغرض التعريف بحقوق هذه الفئة الغالية، وكذلك تعزيز دور الجمعية في دمج الفئات العمرية والمتقدمة منهم من خلال توجيههم في عدد من المجالات المهنية وفق متطلبات المجتمع.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
04:10 PM

أمير المدينة يوافق على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بالمنطقة

تهدف لتقديم البرامج التأهيلية وخدمات العلاج النفسي والتعليمي واللفظي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
535

وافق الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على الرئاسة الفخرية لجمعية متلازمة داون بمنطقة المدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون عبدالمحسن بن نايف بن حميد، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة.

وتتلخص رؤية هذه الجمعية الخيرية غير الربحية في أن تكون رائدةً على مستوى منطقة المدينة المنورة في العناية التأهيلية والتعليمية لأطفال متلازمة داون، وتتمحور رسالتها حول تقديم أفضل البرامج للمصابين وأسرهم ومقدمي الرعاية المتخصصة لهم في المنطقة.

وتهدف الجمعية التي تعد الأولى في المنطقة إلى تقديم البرامج التأهيلية وخدمات العلاج النفسي والتعليمي واللفظي وخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي وتعزيز برامج التدخل المبكر للفئات العمرية الصغيرة، بالإضافة إلى توفير أفضل الخدمات التأهيلية والتعليمية لأطفال المتلازمة وتقديم المشورة الطبية والاجتماعية والنصائح الطبية لأسر الأطفال من هذه الفئة، إلى جانب تنظيم العيادات المسائية الاستشارية والتأهيلية لهم.

وتقوم الجمعية بتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع لغرض التعريف بحقوق هذه الفئة الغالية، وكذلك تعزيز دور الجمعية في دمج الفئات العمرية والمتقدمة منهم من خلال توجيههم في عدد من المجالات المهنية وفق متطلبات المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,656
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,134
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,867
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,383

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة