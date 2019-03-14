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مصدر لـ"سبق": لا صحة لمقطع بكاء إمام الحرم في مقطع الفيديو المتداول

أكد أن الفيديو صحيح والصوت مدبلج

نفت مصادر لـ"سبق" صحة مقطع الفيديو المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إمام الحرم المكي الشريف، وهو يجهش بالبكاء أثناء صلاة المغرب، ويُظهر الحرم المكي الشريف وهو شبه خالٍ عدا عدد من المصلين خلف الإمام، وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو الذي يُظهر الحرم كان لصلاة المغرب للشيخ "المعيقلي"، بينما القراءة مدبلجة، ولا صحة لما تم تناقله حولها.

مكة المكرمة الحرم المكي إمام الحرم المكي الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر لـ"سبق": لا صحة لمقطع بكاء إمام الحرم في مقطع الفيديو المتداول
سبق

نفت مصادر لـ"سبق" صحة مقطع الفيديو المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إمام الحرم المكي الشريف، وهو يجهش بالبكاء أثناء صلاة المغرب، ويُظهر الحرم المكي الشريف وهو شبه خالٍ عدا عدد من المصلين خلف الإمام، وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو الذي يُظهر الحرم كان لصلاة المغرب للشيخ "المعيقلي"، بينما القراءة مدبلجة، ولا صحة لما تم تناقله حولها.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:30 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:32 PM

مصدر لـ"سبق": لا صحة لمقطع بكاء إمام الحرم في مقطع الفيديو المتداول

أكد أن الفيديو صحيح والصوت مدبلج

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
7,708

نفت مصادر لـ"سبق" صحة مقطع الفيديو المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إمام الحرم المكي الشريف، وهو يجهش بالبكاء أثناء صلاة المغرب، ويُظهر الحرم المكي الشريف وهو شبه خالٍ عدا عدد من المصلين خلف الإمام، وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو الذي يُظهر الحرم كان لصلاة المغرب للشيخ "المعيقلي"، بينما القراءة مدبلجة، ولا صحة لما تم تناقله حولها.

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