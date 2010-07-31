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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بالعيد وتمام الشفاء من الرئيسين المصري والفلسطيني

تلقى اتصال الرئيس الجيبوتي بنجاح خطط تصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى وبنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فخامة الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية.

إلى هذا تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بالعيد وتمام الشفاء من الرئيسين المصري والفلسطيني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى وبنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فخامة الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية.

إلى هذا تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
03:15 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
03:31 PM

خادم الحرمين يتلقى التهنئة بالعيد وتمام الشفاء من الرئيسين المصري والفلسطيني

تلقى اتصال الرئيس الجيبوتي بنجاح خطط تصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى وبنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فخامة الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية.

إلى هذا تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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