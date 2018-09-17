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"الهيئة العامة للتجارة الخارجية" تدعو المهتمين والعموم إلى إبداء الرأي حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، دعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وذلك عبر البريد الإلكتروني(Antidumping@mci.gov.sa) ، حتى تاريخ 20/03/1441هـ الموافق 17/11/2019م.

وأوضحت الهيئة أن مشروع النظام يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية.

وتدعو الهيئة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك. ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط .https://mci.gov.sa/CTS

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"الهيئة العامة للتجارة الخارجية" تدعو المهتمين والعموم إلى إبداء الرأي حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
سبق

انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، دعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وذلك عبر البريد الإلكتروني(Antidumping@mci.gov.sa) ، حتى تاريخ 20/03/1441هـ الموافق 17/11/2019م.

وأوضحت الهيئة أن مشروع النظام يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية.

وتدعو الهيئة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك. ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط .https://mci.gov.sa/CTS

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
08:48 PM

"الهيئة العامة للتجارة الخارجية" تدعو المهتمين والعموم إلى إبداء الرأي حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، دعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وذلك عبر البريد الإلكتروني(Antidumping@mci.gov.sa) ، حتى تاريخ 20/03/1441هـ الموافق 17/11/2019م.

وأوضحت الهيئة أن مشروع النظام يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لتحقيقات المعالجات التجارية.

وتدعو الهيئة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك. ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط .https://mci.gov.sa/CTS

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