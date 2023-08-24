تجاوز نقطة التفتيش وحاول الهرب.. هكذا سقط مروج مخدرات بمهد الذهب

عُثِر في مركبته المضبوطة عند مركز الهرارة على 17 عبوة مسكر مجهزة للبيع

أطاحت فِرَق من الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، بمتهم بترويج الخمور، بعد تجاوزه نقط التفتيش وفشل محاولة الهروب التي اعتمدها.

وكان المتهم قد تجاوز نقطة التفتيش الأمنية؛ حيث بدأت الفِرَق بمتابعة مباشرة من مدير شرطة المهد العميد نياف الحربي؛ حتى تم إيقاف المركبة بمركز الهرارة، وبتفتيشها عُثِر فيها على 17 عبوة مسكر مجهزة للبيع، وتم التحفظ عليها، وضبط قائد المركبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.