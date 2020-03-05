"الندوة العالمية" تستقبل المبعوث الخاص لـ"مفوضية شؤون اللاجئين"

لبحث التعاون وتوقيع اتفاقية رعاية النازحين في شرق وشمال إفريقيا

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي في مكتبه بالرياض، المبعوث الخاص لـ"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوسط البحر المتوسط" فنسنت كوشتيل، يرافقه رئيس مؤسسات القطاع الخاص للمفوضية السامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لبحث توقيع اتفاقية رعاية النازحين واللاجئين في شرق وشمال إفريقيا.

ورحّب "الوهيبي" بضيفه، وأطلعه على أنشطة الندوة العالمية وجهودها التنموية والإنسانية وما تُقدمه في مجال العمل الشبابي من برامج وفعاليات هادفة تُسهم في تدريب الشباب وتحقيق تطلعاتهم.